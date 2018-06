La Top 10 degli influencer più pagati al mondo | c' è anche Chiara Ferragni

STop a aumento Iva - rispetto degli impegni Ue - tener fede al contratto : Governo al lavoro su risoluzione al Def : La bozza del documento spunta poche ore dopo il vertice che a Palazzo Chigi ha ospitato il primo confronto fra il presidente del consiglio, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e il titolare degli Affari europei Paolo Savona

Amministrative - in Sicilia voto a macchia di GatTopardo : tornano i sindaci degli anni ’80 e ’90. Ma non nei capoluoghi : La Lega alla fine non sfonda ma si siede al tavolo di un centrodestra unito che a colpi di arancine e maxi manifesti elettorali vince ancora. Il centrosinistra senza simboli batte un colpo nella sempre più indecifrabile Trapani, mentre il Movimento 5 stelle non brilla, si prende nell’isola di Pantelleria e prova a difendere la prima città conquistata sull’isola: Ragusa. È un turno elettorale a macchia di leopardo quello che è andato ...

PIT STop : prima Belen - poi la Suzuki. Per Iannone è l'ora degli addii FOTO : 'I tifosi Aprilia di tutto il mondo - si legge nella nota diffusa della casa di Noale - sono autorizzati a sognare, Andrea Iannone porterà in Aprilia Racing esperienza, velocità e voglia di vincere ...

La Top 10 degli smartphone più venduti nel Q1 2018 secondo IHS : Apple regna sovrana : Ecco la top 10 degli smartphone più venduti globalmente durante il primo trimestre 2018: stravince Apple con iPhone X, gli unici Android sono Samsung. L'articolo La top 10 degli smartphone più venduti nel Q1 2018 secondo IHS: Apple regna sovrana proviene da TuttoAndroid.

Ricchi - privilegiati e… fortunati : la Top 100 degli sportivi più pagati al mondo [GALLERY] : Sono diventati Ricchi trasformando la loro più grande passione in lavoro: chi sono? Gli sportivi più pagati del mondo, ecco la classifica 2018 di Forbes Come ogni anno, ci tocca fare i conti in tasca agli sportivi più Ricchi al mondo. Anche nel 2018 è arrivato il momento di confrontare i nostri conti in banca con quelli dei talenti di calcio, baseball, Nba, tennis, golf e chi più ne ha più ne metta. Questi uomini (nella top 100, non c’è ...

Mondiali Russia 2018 – Quanti esclusi eccellenti! La Top 11 degli ‘scontenti’ è più forte di qualsiasi nazionale! [GALLERY] : Quanti campioni saranno costretti a guardare i Mondiali di Russia 2018 da casa? Ecco la top 11 degli esclusi eccellenti dalla kermesse mondiale Manca ormai poco più di una settimana e lo spettacolo dei Mondiali di Russia 2018 potrà finalmente avere inizio. Le migliori nazionali del mondo si daranno battaglia per alzare al cielo la magica Coppa del Mondo ed entrare nella storia del calcio grazie ai propri campioni. Tante le squadre con una ...

Bayer - sì alle nozze con MonsanTopoi farà sparire lo storico marchioAzienda madre degli ogm. La storia : Il colosso chimico farmaceutico tedesco Bayer annuncia la soppressione del marchio della statunitense Monsanto, dopo l'acquisto dei pesticidi e degli ogm della stessa Monsanto. Bayer precisa che intende completare il 7 giugno l'acquisizione di 63 miliardi di dollari e che tutte le autorizzazioni necessarie sono state ottenute Segui su affaritaliani.it

Chirurgia estetica : il ritocchino tra le Top 10 delle abitudini degli italiani : La Chirurgia estetica si conferma settore in continua ascesa, e se prima il ritocchino andava per la maggiore nelle regioni nordiche, adesso inizia ad essere sdoganato anche al sud Italia. Numeri in crescita anche in Sicilia che sembrava fino a qualche anno fa più restia a questo genere di interventi. Lo conferma un sondaggio condotto in Sicilia Orientale dal Chirurgo catanese Laura Cavarra, che registra un incremento del 15 % rispetto all’anno ...

Dirac Panorama Sound promette una resa sonora superiore per gli alToparlanti degli smartphone : Con il lancio in Cina del nuovo Smartisan Nut R1 emergono vari dettagli relativi alla particolare tecnologia audio che esso stesso dispone per primo. Si chiama Dirac Panorama Sound ed è un sistema pensato per migliorare la resa sonora degli speaker degli smartphone e di coppie di altoparlanti posti a pochi centimetri di distanza. L'articolo Dirac Panorama Sound promette una resa sonora superiore per gli altoparlanti degli smartphone proviene ...

Russia 2018 - Spagna : la Top 11 degli esclusi è un altro squadrone : Il c.t. spagnolo Julen Lopetegui sapeva che la sua lista dei 23 per Russia 2018 avrebbe causato qualche perplessità , fra gli addetti ai lavori, e parecchi malumori , fra gli esclusi, , ma in fondo ...

AnTuTu pubblica la Global Top 10 degli smartphone Android più performanti di aprile 2018 : AnTuTu Benchmark ha appena reso pubblica la Global Top 10 degli smartphone Android più performanti relativa al mese di aprile 2018. La classifica prende in considerazione i device Android disponibili a livello Globale e vede ancora in vetta i Galaxy S9 di Samsung, che però dovranno vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita. L'articolo AnTuTu pubblica la Global Top 10 degli smartphone Android più performanti di aprile 2018 proviene da ...

Salute - Hiv : protesta degli attivisti per dire sTop ai tagli : Basta tagli alla spesa sulla pelle delle persone con HIV. È lo slogan della protesta degli attivisti a Roma domani sera, 22 maggio, in occasione dell’apertura del 10° Congresso Nazionale Icar, Italian Conference on Aids and Antiviral Research, che si terrà dal 22 al 24 maggio 2018, presso l’Ergife Palace Hotel. Un’azione diretta è prevista per le ore 20 durante i lavori della prima giornata del summit.La protesta è rivolta ...

Dermatite aTopica : colpito l’8% degli italiani - è record europeo : La Dermatite atopica è la più comune malattia infiammatoria della pelle. Colpisce il 15-20% dei bambini, dà prurito talvolta così intenso da impedire di studiare, dormire, concentrarsi. Solo un terzo di queste forme esordisce in età adulta, mentre i due terzi sono una scomoda ‘eredità’ dell’infanzia. Nel bambino va trattata subito perché bloccarla significa, in molti casi, evitare l’esordio di allergie e asma. Ma la novità è che anche molti ...

Il corteo degli immigrati - migliaia in piazza a Napoli : «STop Salvini» : migliaia di immigrati sono partiti in corteo da piazza Mancini a Napoli per la manifestazione «Reddito e diritti per tutte e tutti - Nessuno escluso». Gli immigrati sfilano con cartelli...