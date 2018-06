La strada diventa un fiume | donna resta bloccata con l' auto

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota sono diventati nonni : Alla fine dell’anno scorso Giorgio Mastrota, era diventato papà per la quarta volta. Oggi lui e Natalia Estrada sono diventati nonni per la prima volta: è infatti nato Marlo, il bimbo della loro figlia, Natalia Mastrota. La figlia Natalia ha infatti partorito il suo primogenito, avuto dal compagno Daniel Del Castillo. Nonno Giorgio non ha voluto perdersi il momento ed ha accompagnato la figlia in clinica, come ha documentato su Instagram ...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni : nato Marlo - il figlio di Natalia jr : Alla fine dell'anno scorso Giorgio Mastrota, all'età di 53 anni, era diventato papà per la quarta volta. Oggi, invece, lui e Natalia Estrada sono diventati nonni per la prima...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni : nonni a 54 e 45 anni. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, sposi dal 1992 al 1998, sono diventati nonni grazie alla nascita di Marlo, primo figlio di Natalia Mastrota, nata nel 1995.Ad annunciare il lieto evento proprio il 're delle televendite', con il consueto 'pollicione' a coprire il viso del piccolo Marlo, avuto dalla figlia Natalia con il fidanzato Daniel Castillo, scalatore anglo-spagnolo.prosegui la letturaGiorgio Mastrota e ...

Spenti i “tutor” in autostrada - la sentenza diventa esecutiva : Dopo aver condannato Autostrade per contraffazione del brevetto dei tutor, il tribunale ha rigettato anche il ricorso per la sospensione dell’esecutività della sentenza che quindi è diventa immediatamente applicabile. Come stabilito dalla Corte d'Appello di Roma il sistema va immediatamente fermato e rimosso.Continua a leggere

Wi-fi - droni e pali intelligenti : l’autostrada diventa smart : Ci sono i droni che si alzano in volo e sono in grado di monitorare i flussi di traffico, le condizioni meteo e i livelli di inquinamento e attraverso le telecamere verificare di continuo anche lo stato di salute del manto stradale, di ponti e viadotti. pali piazzati a intervalli regolari diffondono il segnale Wi-fi, raccolgono le informazioni dai ...

Regno Unito - esplode un condotto d’acqua e la strada diventa un fiume in piena : Regno Unito, esplode un condotto d’acqua e la strada diventa un fiume in piena I soccorsi sono intervenuti immediatamente ma la situazione è ancora critica. Continua a leggere

Nepal : la strada a strapiombo diventa una cascata - i turisti la attraversano : GUARDA ANCHE: TURISTA PARTORISCE NEL MAR ROSSO, LE INCREDIBILI IMMAGINI diventaNO VIRALI In auto lungo una delle strade più pericolose del mondo , a un certo punto si trovano di fronte a una vera e ...

Livorno - il quartiere “del degrado”? Lo salva l’arte di strada : “Così la città di Modì può diventare capitale della street art” : Da piazza Garibaldi si vede la Fortezza Nuova, con disegnata addosso quella scritta “Msi fuorilegge” che, almeno fino a qualche tempo fa, da sola riusciva a dare l’idea di una città e di un popolo. Oggi quello intorno a piazza Garibaldi è uno dei quartieri di Livorno più complicati, soprattutto dopo gli ultimi 15-20 di immigrazione. Anche nella città delle Leggi Livornine, che alla fine del Cinquecento aprirono la città ai popoli “di ...