La storia di Sasha | il pitbull che ha salvato la vita ad una famiglia

newnotizie

: Ecco la storia di Sasha, un pitbull femmina che ha salvato la sua famiglia e la bimba di sette mesi afferrandola da… - brett_lord : Ecco la storia di Sasha, un pitbull femmina che ha salvato la sua famiglia e la bimba di sette mesi afferrandola da… - WWE_Ufficiale : Tra i match indimenticabili nella storia della #WWE c'è sicuramente quello tra @itsBayleyWWE e @SashaBanksWWE a… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Isono tra i cani più belli del mondo. Tuttavia, incutono spesso un timore che non lascia scampo. Proprio per questa caratteristica, vengono spesso abbandonati o le cucciolate non trovano mai casa. Ilche salva la neonata ...