La storia del piccolo Roman e del suo rarissimo cancro | “Solo 88 come lui al mondo”

La travagliata storia dello stadio di Roma : (Immagine: stadiodellaRoma.com) Durante la mattina di mercoledì 13 giugno i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma hanno proceduto con gli arresti di 9 persone (6 in carcere e 3 attualmente ai domiciliari) per corruzione relativamente alla costruzione dello stadio della Roma. Il Messaggero, avvalendosi di fonti all’Urbanistica, ha anticipato che durante il pomeriggio la sindaca della Capitale Virginia Raggi ...

Stadio Roma : arrestati per corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone Chi sono|La storia del progetto : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Alex Del Piero single : dopo 19 anni è finita la storia d'amore con Sonia : Torna single Alex Del Piero. La sua lunga storia d'amore con la moglie Sonia, è finita dopo 19 anni insieme e tre figli: lo afferma il settimanale Chi, in edicola da domani,...

Il sindaco di Milano : “l’Uefa non ignori la storia del Milan” : “L’A.C. Milan e’ un simbolo di Milano. I suoi successi internazionali hanno contribuito a rendere famosa la nostra citta’ nel mondo. L’Uefa non puo’ ignorare il contributo di questa grande societa’ al Calcio e la passione dei suoi tifosi (3 agosto 2017: Milan – Csu Craiova 65mila spettatori!)”. Lo scrive il sindaco di Milano Giuseppe Sala sul suo profilo Facebook, in riferimento ...

Russia 2018 - Irrati è il primo Var della storia mondiale. Designato per Russia-Arabia Saudita : Nestor Pitana è il secondo arbitro argentino che partecipa a due edizioni della Coppa del Mondo. Prima di lui, c'è stato Norberto Coerezza, che ha diretto due partite nel 1970 e uno nel 1978. Pitana ...

Italia femminile nella storia - è campione del Mondo. Battuta la Russia in finale per 16-12 : L'apotesi nella sfida decisiva grazie a una prestazione maiuscola che ha regalato alle azzurre il tetto del Mondo. Il 3x3 è entrato nel programma olimpico e debutterà ai Giochi di Tokyo 2020.

Trump e Kim Jong-un - Usa e Corea del Nord fanno la storia/ Singapore - verso Trattato di Pace? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:05:00 GMT)

Alex Del Piero e la moglie Sonia si sono lasciati : la fine di una storia lunga 19 anni : Alessandro Del Piero e la moglie Sonia Amoruso si sono lasciati. Una storia d'amore iniziata diciannove anni fa, quando l'ex giocatore a 25 anni aveva sposato Sonia, e dal loro matrimonio erano nati tre figli. In esclusiva su Chi, il racconto della fine della favola.sono sempre apparsi agli eventi pubblici innamorati e affiatati, Alessandro e Sonia. Ora sembra che la loro storia stia attraversando una crisi profonda. Alla base pare ci siano ...