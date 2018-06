La storia dei Borgia | il passato di Nepi

Dal mócheno al bagitto : l’origine e la storia dei dialetti più curiosi e meno parlati d’Italia : La tradizione dialettale italiana è vivace e ricca di varianti: fra il romanesco e il napoletano s’innestano tutta una serie di sfumature linguistiche originate dall'incontro con i greci, gli spagnoli e i tedeschi. dialetti che oggi rischiano di scomparire ma che costituiscono ancora un patrimonio unico di cultura e storia.Continua a leggere

Gli 8 look più strani della storia dei Mondiali di Calcio : Al fischio d'inizio del mondiale russo mancano poco più di 72 ore, ma i calciatori delle varie nazionali cominciano già a pettinarsi. Come il capitano della selezione giapponese Yuto Nagatomo, che all'arrivo a Mosca ha sorpreso i fan con una cresta bionda platino, simile a quella dei "super sayan" del celebre cartone animato nipponico Dragonball. Solo l'ultimo dei tanti look stravaganti sfoggiati da singoli o da intere squadre ...

La storia dei nani da giardino/ Google li omaggia col Doodle : in Germania sorge il Fronte per l'Olocausto : La storia dei nani da giardino, Google omaggia con il Doodle di giornata i protagonisti delle fiabe. Presenti online sul noto motore di ricerca dei divertenti giochi in flash.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:33:00 GMT)

Superbike - Jonathan Rea nella storia : vince Gara-1 a Brno e si porta in testa alla classifica dei piloti più vincenti di sempre : Sessantesimo trionfo in carriera per Rea in Superbike, che diventa così il pilota con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) vince gara 1 a Brno ed entra nella storia della Superbike come il pilota con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie. Per il leader iridato si tratta infatti della vittoria numero 60 in carriera, una in più del quattro volte campione del mondo Carl ...

Dal 'Tango' al 'Teamgeist' : i 10 palloni più belli della storia dei Mondiali : E, in vista del Mondiale, abbiamo scelto i 10 palloni più belli utilizzati nella storia della Coppa del mondo. Dal Tango al Telstar , dall' Etrusco al Tricolore , passando, ovviamente, per il ...

Un’estate tra mito - storia e design in Val Venosta : a Burgusio - al cospetto dei ghiacciai - un esempio unico di architettura da oltre 800 anni : Una cornice elegante delineata da vette che superano i 3mila metri di altezza e ghiacciai che brillano sotto il sole estivo. Un luogo unico, che unisce miti, storia e design, nell’autentico borgo antico di Burgusio (BZ), in Alta Val Venosta, oasi alpina tra l’Italia, l’Austria e la Svizzera. Il Romantik Hotel Weisses Kreuz, al cospetto dell’imponente monte Ortles e a poca distanza da Malles e dal leggendario Lago di Resia con il campanile che ...

Da Sassari a New York per curare un caso oncologico disperato. La storia di Lia Palomba - l'oncologa killer dei tumori : La lotta ai tumori è una guerra senza esclusione di colpi. Nell'ultimo decennio la ricerca ha fatto passi da gigante e le nuove terapie hanno permesso di curare migliaia di casi che, fino a poco tempo ...

TV - Rai storia : “Italia - Viaggio nella bellezza” svela i segreti dei castelli - non solo strutture di difesa : Non solo strutture di difesa. Dietro il concetto di “castello” si cela un altro mondo: “incastellare”, per secoli, ha significato creare nuovi abitati, rendere fertili nuove terre, sfruttare pascoli e miniere, creare senso di identità. Lo racconta l’appuntamento con la serie “Italia, Viaggio nella bellezza” che Rai Cultura propone lunedì 4 giugno alle 22.10 su Rai Storia. La provincia di Siena presenta una singolare quantità di fortilizi, tutti ...

Fca e il metalmeccanico dei numeri I magnifici 14 anni di Marchionne storia e miracoli del manager : La Storia comincia il 1 giugno 2004 quando a Marchionne viene data la carica di amministratore delegato di quella che ancora si chiamava “solo” Fiat, un insediamento che viene accompagnato da una dichiarazione chiara, netta e senza fronzoli Segui su affaritaliani.it

La grande storia dei palloni ai Mondiali e come hanno inventato il calcio moderno : “Non ricordo cosa mi disse Albertosi dopo il 3 a 3 della Germania, non certo cose belle. Ero in trance agonistica, mi sentivo in colpa, volevo prendere il pallone, dribblare tutti e segnare. Alzai la testa e c’erano solo maglie bianche, così passai il pallone e corsi verso l’area. Boninsegna, grazie alla sua forza fisica impressionante, arrivò sul fondo, entrò in area e mise la palla in mezzo; calciai e fu il 4 a 3 che tutti ricordano. Rientrai ...

Share - il pulsante che ha cambiato la storia dei videogiochi : Nel 2013, se facevi il gol dell’anno a Fifa o trovavi un Easter Egg dentro il tuo videogioco preferito, era una impresa titanica (e costosa, in accessori e software) catturare il momento giusto sulla PlayStation, registrarlo sul computer e condividerlo con gli amici. Cinque anni dopo tutto si è semplificato terribilmente al punto che non devi più nemmeno alzarti dal divano: basta premere un pulsante e selezionare la scena da condividere su ...

Governo - Di Maio : “Scusa dei mercati è una bufala. Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia della Repubblica” : “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, in un video postato su ...