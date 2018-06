La squadra è fatta | giurano 39 sottosegretari e 6 viceministri Berlusconi | ' tradito da

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo : “Contento per il decimo posto nella generale - squadra soddisfatta” : Davide Formolo ha concluso il Giro d’Italia 2018 al decimo posto: un risultato importante in classifica generale per il 25enne della Bora-hansgrohe che ha eguagliato il risultato dello scorso anno, in linea con il nono posto raccolto alla Vuelta di Spagna. Il veneto conferma di essere un ottimo prospetto per il ciclismo italiano e si è dimostrato moderatamente contento nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai al termine della ...