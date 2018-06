Governo - 6 viceministri e 39 sottosegretari completano la squadra : Roma, 13 giu. , askanews, La squadra di Governo Conte è al completo: il consiglio dei ministri, riunitosi ieri sera, ha approvato la nomina di sei viceministri e 39 sottosegretari: 25 sono di area M5s ...

La squadra di governo è completa : tutte le nomine fatte da Lega e M5s : Confermato invece il nome di Laura Castelli, più volte sull'altalena del 'fuori o dentro' il governo: la deputata pentastellata è stata nominata viceministro all'Economia. La squadra di governo è al completo: 45 tra viceministri e sottosegretari che giureranno mercoledìì alle 13 a Palazzo Chigi. I viceministri sono 6 e i sottosegretari 39; 25 sono di area 5 stelle - molti parlamentari ma anche ex ministri papabili secondo la squadra presentata ...

Governo - la carica dei sottosegretari campani : nella squadra cinque M5S e uno Lega : Laura Castelli , M5s, e Massimo Garavaglia , Lega, saranno viceministri all'Economia. Come sottosegretari arrivano al Mef il leghista Massimo Bitonci e il pentastellato siciliano Alessio Villarosa. ...

Ecco la squadra dei viceministri e sottosegretari del governo Conte : Raffaele VOLPI ECONOMIA E FINANZE on. dott Massimo BITONCI on. dott.ssa Laura CASTELLI on dott. Massimo GARAVAGLIA on. dott Alessio Mattia VILLAROSA SVILUPPO ECONOMICO sen. dott Andrea CIOFFI on. ...

Governo - ecco la squadra di vice e sottosegretari : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Sei viceministri e 39 sottosegretari andranno a completare la squadra del Governo Conte. E’ quanto emerge al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. “. Come sempre abbiamo messo davanti le competenze e le capacità”, ha detto al termine del Cdm il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. ecco la squadra, secondo quanto si legge nella nota di palazzo Chigi: ...

Governo : ecco la squadra dei viceministri e sottosegretari : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri ha nominato 45 sottosegretari di Stato, nei limiti imposti dalla legge. Si legge nella nota di palazzo Chigi. Alla presidenza del Consiglio dei ministri: Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo, Simone Valente (Rapporti con il parlamento e democrazia diretta); Mattia Fantinati (Pa); Stefano Buffagni (Affari regionali e autonomie); Giuseppina Castiello (sud); Vincenzo Zoccano (Famiglia e ...

La squadra di governo : 6 vice e 39 sottosegretari : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Sei viceministri e 39 sottosegretari andranno a completare la squadra del governo Conte. E’ quanto emerge al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. “. Come sempre abbiamo messo davanti le competenze e le capacità”, ha detto al termine del Cdm il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. La squadra di viceministri e sottosegretari giurerà a palazzo Chigi domani ...

Governo - Cdm su squadra viceministri e sottosegretari : All'Economia dovrebbero andare, come vice, la pentastellata Laura Castelli e il leghista Massimo Garavaglia e come sottosegretario il deputato lombardo dei 5 stelle Stefano Buffagni. Al Viminale ...

Governo : Spadafora entra in squadra - Crimi verso delega editoria : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Ha perso la delega ai servizi segreti, che resta saldamente in mano al premier Giuseppe Conte e su cui puntava, forte del passato nel Copasir, ma il senatore Vito Crimi, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe spuntare quella all’editoria, avendo la meglio su Emilio Carelli e Primo Di Nicola, per giorni dati in pole. Nel sottoGoverno M5S-Lega dovrebbe entrare anche Vincenzo Spadafora, il fedelissimo ...

