La Spagna non perdona lo sgarbo del ct Lopetegui | esonero a 48 ore dal mondiale dopo il

La Spagna ha deciso : Lopetegui non è più il ct della nazionale : Il Real Madrid ha messo nei guai Julen Lopetegui e la nazionale spagnola. Florentino Perez ha scelto l'ex tecnico del Porto per il dopo Zinedine Zidane ma l'aver fatto uscire questa notizia alla ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso colpo di scena - Lopetegui non è più il ct della Spagna : Julen Lopetegui non è più il commissario tecnico della Spagna, il presidente della Federazione ha comunicato in conferenza stampa l’esonero Lopetegui non è più l’allenatore della Spagna, a confermarlo è il presidente della Federazione Rubiales: “Ringraziamo Julen per tutto ciò che ha fatto perché è uno dei grandi responsabili della nostra presenza in Russia, ma siamo costretti a licenziarlo. Deve esserci un messaggio chiaro a ...

Aquarius - Salvini : “Spagna? Difende le frontiere sparando - io non lo farei mai. Alla Libia porto taniche di benzina in spalla” : “Abbiamo visto che grazie ai nostri ‘no’ abbiamo cominciato a ragionare seriamente di Nordafrica e di Libia. Prima si risolve là e meglio è. Anche perché i francesi, lì per motivi economici, hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti. E quindi vedremo di lavorare anche con Usa e Russia per stabilizzare il Nordafrica”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che aggiunge: “Il mio obiettivo è ...

Acquarius - sui ponti un tappeto umano. Sos Mediterranee : “Viaggio verso la Spagna non è sicuro” : Il coordinatore di Sos Mediterranee Nicola Stalla lancia l’allarme sulla sicurezza del viaggio alla luce del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche: “Abbiamo riferito a Italia, Spagna e a tutte le autorità che stanno comunicando con l’Aquarius che sarebbe stato pericoloso affrontare una traversata con tutte queste persone a bordo. Il viaggio potrebbe essere rischioso per la nave, l’equipaggio e tutte ...

"Aquarius - l'Italia non rischia Dalla Spagna giochetti politici" "Salvini? Può fare bene se..." : INTERVISTA/ Giuseppe Nesi, giurista ed ex consigliere delle Nazioni Unite, analizza la vicenda Aquarius: "La Spagna non può accusare l'Italia. Il governo Conte può fare cose importanti se cerca cooperazione e non chiusura" Segui su affaritaliani.it

L'altra Ong si mette di traverso : "Non portiamo i migranti in Spagna" : Il Viminale ha fatto contattare anche L'altra Ong che sta navigando nel Mediterraneo. Si tratta della Sea Watch. Ieri sera, spiegano i responsabili dell'associazione umanitaria a Repubblica, l'MRCC di Roma li ha contattati per chiedere se potessero prendere dei migranti della Aquarius per portarli a Valencia. La risposta? Un secco no. "Abbiamo risposto - spiega Johannes Bayer, capomissione Sea Watch 3 - che anche se è tecnicamente possibile ...

Migranti - le due facce della Spagna. Ecco perché non può fare la morale all'Italia : Olè Madrid. Viva la España. Si spendono elogi per il governo iberico dopo la decisione di permettere alla nave Aquarius di sbarcare a Valencia. Per il commissario europeo Dimitris Avramopoulos "questa è la vera solidarietà messa in pratica, sia verso questo queste persone disperate e vulnerabili, che verso Stati membri partner". Il presidente socialista della Regione di Valencia, Ximo Puig, punta il dito contro Salvini: "Le sue parole forse ...

Spagna e Francia alzano la voce (non garbatamente) con l'Italia sui migranti : Alla fine la nave Aquarius non andrà in Spagna. Saranno navi italiane a portare i 629 migranti, salvati dalla Ong davanti alle coste della Libia, al porto di Valencia, in Spagna, reso disponibile dal premier Pedro Sánchez. Per farlo non compieranno nessuna tappa intermedia e non attraccheranno in nessun porto italiano. Quella del governo, per il comandante De Falco, coordinatore delle operazioni di salvataggio della Costa Concordia ...

Spagna e Francia alzano la voce - non garbatamente - con l'Italia sui migranti : Alla fine la nave Aquarius non andrà in Spagna. Saranno navi italiane a portare i 629 migranti, salvati dalla Ong davanti alle coste della Libia, al porto di Valencia, in Spagna, reso disponibile dal ...

La Spagna apre : l'Aquarius da noi. L'Ong gioca sporco "Non ci muoviamo" : 'Evidentemente alzare con garbo la voce paga'. Non ha nascosto neanche un po' della sua soddisfazione, Matteo Salvini, che dopo 48 ore vissute pericolosamente ha portato a casa il risultato: la ...

La Spagna accoglie i 629 della Aquarius - Salvini canta vittoria. L’Ue non si schiera : Rotta su Valencia, in Spagna, dove arriverà tra quattro giorni. Alle 14 e 40 di ieri si sblocca l’odissea della motonave Aquarius con a bordo 629 migranti. Dopo un braccio di ferro tra Italia, Malta ed Europa, andato avanti due giorni, il neopremier socialista Pedro Sánchez apre il porto di Valencia: «Nostro obbligo contribuire ad evitare una ...

Migranti - il lungo e difficile viaggio di Aquarius verso la Spagna non è ancora iniziato : Alcune delle 629 persone a bordo della nave Aquarius potrebbero venire trasferite nelle prossime ore su due altre...

Aquarius non può andare in Spagna : ANSA, - ROMA, 11 GIU - "Allo stato attuale Aquarius non può andare in Spagna". E' quanto sosterebbero i membri del team di Sos Mediterranee a bordo di Aquarius, secondo quanto riferisce in un tweet ...

Sos Méditerranée : Aquarius non può andare in Spagna : Sos Méditerranée: Aquarius non può andare in Spagna Sos Méditerranée: Aquarius non può andare in Spagna Continua a leggere L'articolo Sos Méditerranée: Aquarius non può andare in Spagna proviene da NewsGo.