La Spagna esonera Lopetegui dopo l’accordo tra il tecnico e il Real

La Spagna esonera il ct Lopetegui dopo il "caso Real". Al suo posto pronto l'ex blanco Fernando Hierro : Julen Lopetegui è stato esonera to dal suo incarico di ct della Spagna , a 48 ore dall'esordio della nazionale iberica al Mondiale di Russia 2018. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in una conferenza congiunta con Lopetegui dal ritiro di Krasnodar.A determinare la decisione, che arriva a due giorni dall'esordio col Portogallo, l'annuncio a sorpresa del Real Madrid che ieri ha ufficializzato l'ingaggio ...

