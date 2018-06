La scoperta che cambia tutto | ecco il gene che può fermare i tumori

“Era paralizzata e non parlava”. La scoperta dei medici e l’appello disperato della mamma : “Controllate anche voi i vostri figli” : In un post su Facebook, ampiamente condiviso ormai in tutto il mondo, una mamma ha lanciato un vero e proprio allarme avvertendo tutti i genitori affinché non si ritrovino a vivere una situazione come la sua e di sua figlia. Kailyn, la bambina, si è svegliata e aveva difficoltà anche solo a parlare. La madre l’ha portata al centro medico dell’Università del Mississippi e i medici, dopo aver effettuato degli esami del sangue e una ...

Transumanza : sulle antiche vie dei pastori alla scoperta dei prodotti tipici : Il racconto delle produzioni d’eccellenza diventa esperienza quando sono i protagonisti a narrarlo. Le storie e i luoghi della provincia aquilana percorsi dalle antiche vie tratturali sapranno affascinare quanti decideranno di partecipare a ‘Transumanze – Le vie dei Presìdi’. La rassegna, alla sua seconda edizione, organizzata da Slow Food Abruzzo con la Dmc Gran Sasso d’Italia, L’Aquila e Terre Vestine, nell’ambito di Open Day ...

scoperta l’arma segreta del gene che protegge dai tumori : Scoperta l’arma segreta del gene P53, una sorta di Sacro Graal della lotta contro il cancro: basti pensare che nel mondo la meta’ delle forme di tumore e’ legata a un malfunzionamento di questo gene. Solo ora si e’ scoperto che il suo asso nella manica e’ un’alleanza con sequenze di informazione genetica specializzate nel riparare il Dna. Pubblicato sulla rivista Nature Medicine, il risultato si deve al gruppo ...

Alla scoperta di Nora - uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna [VIDEO] : Nora fu fondata dai Fenici, Alla fine dell’VIII o del VII secolo a.C., sull’incantevole promontorio del capo di Pula, tra mare e stagni. Attualmente nell’antico centro commerciale fenicio, punico e poi romano, possiamo osservare la necropoli fenicia, il complesso abitativo e il tophet punico. Tra le antiche vie lastricate in andesite, si può ancora ammirare uno degli edifici meglio conservati di Nora, il bellissimo teatro, costruito agli inizi ...

scoperta una vulnerabilità in OnePlus 6 che permette l’accesso completo allo smartphone : A quanto pare OnePlus ha fatto uno scivolone con OnePlus 6, visto che è possibile avviare lo smartphone con un'immagine di boot modificata anche con il bootloader bloccato. L'articolo Scoperta una vulnerabilità in OnePlus 6 che permette l’accesso completo allo smartphone proviene da TuttoAndroid.

AUTISMO/ La zampata del Dna che taglia le connessioni del cervello : lo studio - "scoperta origine dei difetti" : AUTISMO, Dna e cervello, lo studio dell’Iit di Rovereto: correlazione fra pazienti e mutazioni genetiche. Interessante scoperta da parte di un gruppo di ricercatori italiani(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:50:00 GMT)

scoperta la mutazione genetica che causa l'autismo : Secondo una ricerca scientifica dell'Istituto Italiano di Tecnologia , Iit, di Rovereto e dell'Università di Pisa una zampata del dna taglia i ponti nel cervello procurando una delle forme più comuni ...

NASA - da rover Curiosity straordinaria scoperta : molecole organiche su Marte : Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l'annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e ...

“Amore - presto! C’è uno scheletro in giardino”. La scoperta horror : Un pomeriggio sicuramente non banale quello vissuto da quest’uomo. Che mentre stava svolgendo dei lavoretti in giardino, scavando, si è accorta di una macabra presenza proprio pochi metri sotto il terreno che circondava la sua abitazione. Insospettito, ha continuato fino a riportare alla luce quello che si è rivelato uno scheletro umano. Scioccato, è così corso dalla moglie urlando e dimenandosi per metterla al corrente di quanto ...

Curiosity su Marte - scoperta la presenza di molecole organiche : forse c’era vita sul Pianeta rosso (o c’è ancora) : Dopo il ritrovamento su Marte di ciottoli levigati e simili a quelli che sulla Terra si trovano nei corsi d’acqua (spia della presenza in passato di fiumi del tutto analoghi ai nostri) e dopo la scoperta della presenza di carbonio, idrogeno, zolfo, azoto e fosforo sul suolo marziano (gli “ingredienti” della vita, che miliardi di anni fa hanno reso il Pianeta rosso “un ambiente abitabile“), i nuovi dati forniti dal ...

scoperta la proteina che allunga la vita e rallenta l’invecchiamento : Il segreto della longevità è una proteina in grado di rallentare l’invecchiamento e allungare la vita. Lo sostengono i ricercatori dell’Università del Texas Southwestern Medical Center che hanno messo in luce le proprietà della proteina Beclin-1, individuata in precedenza durante uno studio sull’Alzheimer. Proprio queste ricerche avevano evidenziato il ruolo fondamentale di questo componente nelle malattie degenerative, confermato oggi dal ...

scoperta la proteina che rallenta l'invecchiamento e potrebbe curare l'Alzheimer : Da sempre l'uomo è alla ricerca di un elisir di lunga vita che possa dargli l'immortalità. Il mito dell'eterna giovinezza nel corso dei secoli ha ispirato molte opere letterarie. D'altronde chi di noi non accosterebbe le labbra a una coppa contenente una pozione in grado di farci rimanere sempre giovani in perfetta salute? In passato è accaduto che avventurieri e alchimisti che avessero fama di maghi spacciassero rimedi miracolosi. Non è un caso ...

scoperta la proteina che rallenta l'invecchiamento e allunga la vita : Si può allungare la vita, vivere di più? Fino a ieri le risposte a tale quesito riguardavano perlopiù una dieta equilibrata e uno stile sano e regolare, che potevano ridurre le probabilità di andare incontro a determinate malattie, favorendo così una vita più lunga. Oggi la risposta sembra essere racchiusa in una proteina. Questa particolare mutazione, infatti, sembrerebbe essere in grado non solo di allungare la vita, ritardando la vecchiaia, ...