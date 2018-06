La proposta per dividere la California

Difesa europea - ecco la proposta della Commissione per il Fondo da 13 miliardi : IL Fondo PER LA PACE E IL PACCHETTO Difesa Off-budget c'è poi la "european Peace facility", che potrebbe valere 10,5 miliardi di euro, e che è progettata per finanziare le missioni della Politica di ...

Moser-Rodriguez - dalla ''proposta'' al matrimonio di Bossari alla questura e al permesso di soggiorno scaduto di Cecilia : CAPRI. Dal matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback a Varese alla questura di Capri, tutto nell'arco di due giorni. Sono stati giorni movimentati quelli per la coppia Cecilia Rodriguez - ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Nuovo “effetto” Fornero : la proposta di Uil per eliminarlo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 giugno. Quota 100 e Quota 41, Marco Leonardi si schiera contro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:04:00 GMT)

Salvini in Europa a mani vuote : nessuna proposta italiana per riformare Dublino al vertice Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

Il tempo della generosità e della chiarezza : chiedo a tutte le forze della sinistra e del campo democratico una nuova proposta per il paese : La crisi istituzionale davanti a cui ci troviamo affonda le radici nella crisi del sistema politico e ancor di più in quella economica che ha minato profondamente la coesione sociale e che oggi mette in discussione la tenuta stessa della nostra democrazia.La precarietà e l'aumento smisurato della povertà e delle disuguaglianze hanno alimentato insicurezze e paure che oggi costituiscono la base sociale del consenso con cui la ...

Spunta proposta M5S per Economia : Pierluigi Ciocca - economista del cambio lira-euro a favore moneta unica : In queste ore concitate un cui il suo nome viene proposto dal M5S per il dicastero dell'Economia , dopo il no del Colle all'ipotesi di Paolo Savona a Via XX Settembre, e mentre si riapre l'ipotesi ...

La proposta francese per arginare il caos libico : L’incontro di Parigi ha ottenuto l’impegno a tenere le elezioni presidenziali a dicembre. Sembra che tutte le forze in campo vogliano il compromesso. Ma lo scetticismo è d’obbligo. Leggi

Salvini - l'ultima proposta : "Una legge per elezione diretta Capo dello Stato" : La decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non nominare l'economista Paolo Savona ministro dell'Economia come richiesto da Lega e M5s ha fatto scattare la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte. Salvini scende in piazza Una scelta che ha creato discussioni e polemiche. Mattarella è stato ...

Matteo Salvini - la proposta-choc a Berlusconi per andare ancora insieme al voto : Il piano , al momento, è questo: patto di desistenza coi grillini sui candidati nei collegi uninominali , in modo da evitare sfide fratricide e massimizzare la 'resa' dell'alleanza sul territorio, coi ...

Un duetto per Eminem e Nicki Minaj? Dall’invito a uscire insieme alla proposta di incidere un singolo : Tutto è nato come una battuta goliardica sul palco, ma chissà che non possa sfociare in un vero duetto per Eminem e Nicki Minaj da inserire nel nuovo album di quest'ultima. La scena rap americana mainstream ne parla da giorni: Eminem ha mostrato tutto il suo interesse ed apprezzamento per Nicki Minaj durante un concerto a Boston, incitando la folla a caldeggiare la loro frequentazione. "Boston, quanti di voi vogliono che esca con Nicki ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) - “Sono sempre stato convinto che l'idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un'intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi iniz

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Amaurys Perez a Domenica Live : "Ho fatto la proposta di matrimonio ad Angela in una discoteca!" : Amaurys Perez, reduce dalla sua esperienza nella tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha presenziato nello studio di Domenica Live, durante l'ultima puntata di quest'edizione del programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, insieme alla moglie Angela Rende e ai loro tre figli.Il pallanuotista di origini cubane, durante l'intervista, non ha affrontato la questione delle insinuazioni riguardanti la sua fedeltà sull'Isola ...