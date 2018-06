La nazionale di calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni

L'Uisp presenta il 1° Campionato nazionale di Calcio camminato : Dunque uno sport adatto anche a chi non è più giovane e ha problemi di mobilità, con il quale è possibile divertirsi in amicizia mentre ci si prende cura della propria salute. Nato in Inghilterra ...

Gli Autogol con Calciomercato.com : la nazionale e il Mondiale a Formentera : Spagna 1982 e Germania 2006 sono un lontano ricordo, la Nazionale quest'anno non sarà in Russia con Brasile, Francia e Germania, giocherà i suoi personali campionati del Mondo a...Formentera. Ecco il ...

La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio : La nazionale di calcio argentina ha convocato il calciatore Enzo Perez ai Mondiali in Russia in sostituzione di Manuel Lanzini, che nei giorni scorsi aveva rimediato la rottura del legamento crociato in allenamento. Perez ha 32 anni e come Lanzini The post La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

Calciomercato - quanti occhi sulla nazionale del futuro : Verdi tra lunedì e martedì si chiude definitivamente la trattativa con il Napoli. Forse una delle più lunghe di questo Calciomercato. Iniziata a dicembre dello scorso anno, doveva essere un arrivo ...

Dopo 19 anni la nazionale femminile di calcio torna a giocarsi un Mondiale : La Nazionale di Milena Bertolini si qualifica con un turno di anticipo vincendo 3-0 contro il Portogallo

C'è una nazionale di calcio italiana che va ai Mondiali : Dopo 20 anni, la nazionale di calcio femminile riesce a conquistare i Mondiali. Le azzurre hanno battuto 3-0 il Portogallo allo stadio 'Franchi' di Firenze, aggiudicandosi la fase finale del torneo di Francia 2019. Punteggio pieno - sette vittorie in sette partite - per le ragazze allenate da Milena Bertolini, che ora sono qualificate in maniera matematica. Sarà dunque ininfluente il risultato della sfida del prossimo ...

La nazionale di calcio femminile si è qualificata ai Mondiali : Con la vittoria contro il Portogallo ha ottenuto una qualificazione che mancava da vent'anni The post La Nazionale di calcio femminile si è qualificata ai Mondiali appeared first on Il Post.

Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati della nazionale italiana under 18 di calcio : Si avvicina una delle manifestazioni più importanti di quest’estate per lo sport italiano: i Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a Tarragona, in Spagna (sono stati rinviati di una stagione a causa di problemi economici). Si assegneranno le medaglie anche per quanto riguarda il calcio maschile: ovviamente saranno in scena le nazionali giovanili, precisamente quelle under 18. È stata annunciata oggi la selezione italiana, ...

Bikkembergs veste la nazionale di calcio Russa : Dopo il lancio lo scorso gennaio della capsule collection dedicata a Russia 2018, il marchio Bikkembergs, da sempre legato al mondo del calcio, presenta le divise ufficiali della nazionale di calcio Russa in occasione dei prossimi FIFA World Cup 2018. Abiti in fresco di lana stretch di colore blu navy, realizzati su misura: giacca a tre bottoni, pantaloni con vestibilità regular, camicia bianca 100% cotone e cravatta di seta con logo del brand, ...

Albalonga calcio : Follo convocato nella nazionale Dilettanti Under 18 : Roma – Davide Follo, attaccante classe 2000 in forza all’Albalonga, è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 che da lunedì prossimo affronterà il 42esimo trofeo “Angelo Dossena” a Crema. La gara d’esordio degli azzurrini è in programma contro gli sloveni del Maribor proprio l’11 giugno. Poi a seguire ci saranno i confronti con Atalanta (12 giugno) e Chievo Verona (13 giugno). In caso di passaggio del turno le semifinali sono ...

Calcio a 5 : nazionale under 19 - collegiale a novarello dal 4 all’8 giugno : La nazionale under 19 di Futsal si riunirà in collegiale a novarello da lunedì 4 a venerdì 8 giugno. Il tecnico Carmine Tarantino ha convocato per l’occasione 20 giocatori nati nel 2000 (9) e nel 2001 (11), che dovranno raggiungere lunedì prossimo il Centro Sportivo Villaggio Azzurro a novarello. L’elenco dei convocati. Portieri: Pietro Baroni (Latina Calcio A Cinque), Francesco Cara (San Apolo Cagliari), Massimiliano Ciarrocchi ...

Chiesa al Napoli? / Calciomercato - papà Enrico : "Da Ancelotti? Ora pensa solo alla nazionale" : Chiesa al Napoli? Calciomercato, papà Enrico: "Da Carlo Ancelotti? Al momento pensa solo alla nazionale e alla Fiorentina è felicissimo". Su di lui intanto fanno la corsa tutte le italiane.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:20:00 GMT)