La Nasa prepara il ritorno sulla Luna Entro il 2021 di nuovo sul satellite | trampolino

La Nasa prepara il ritorno dell'uomo sulla Luna - ma prima missione sarà dei robot : E' partito alla Nasa il conto alla rovescia per il ritorno alla Luna : i primi a calpestare il suolo Luna re saranno dei robot e soltanto in seguito sarà la volta di nuove missioni umane. A guidare il ...

La Nasa prepara il ritorno sulla Luna : «Poi andremo su Marte» : Nel frattempo mondo scientifico e industrie sono al lavoro per mettere a punto nuove tecnologie per portare sulla Luna strumenti e macchine che prepareranno l'avamposto per futuri equipaggi umani. Il ...