la ministra degli affari europei francese | nathalie loiseau | ' l' italia è da anni di

Amministrative - in Sicilia voto a macchia di Gattopardo : tornano i sindaci degli anni ’80 e ’90. Ma non nei capoluoghi : La Lega alla fine non sfonda ma si siede al tavolo di un centrodestra unito che a colpi di arancine e maxi manifesti elettorali vince ancora. Il centrosinistra senza simboli batte un colpo nella sempre più indecifrabile Trapani, mentre il Movimento 5 stelle non brilla, si prende nell’isola di Pantelleria e prova a difendere la prima città conquistata sull’isola: Ragusa. È un turno elettorale a macchia di leopardo quello che è andato ...