La mamma | la pediatra e la maratoneta Catherine Bertone sfida l' Usl e la Regione

aostasports

: RT @LucaNestaOrland: @MyRedmoon77 @LaStampa @barbarapucci71 @gael99 @Mr_Ozymandias @Stefbazzi @darioconte66 @FaberVonCastell @NonVaccinato… - carlopagliani : RT @LucaNestaOrland: @MyRedmoon77 @LaStampa @barbarapucci71 @gael99 @Mr_Ozymandias @Stefbazzi @darioconte66 @FaberVonCastell @NonVaccinato… - ilquotidiano1 : In viaggio con mamma e papà le risposte del pediatra video Un viaggiatore piccolo piccolo… - aderenzis1 : In viaggio con mamma e papàle risposte del pediatra videoUn viaggiatore piccolo piccolo di ELVIRA N… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ancora un'occasione per farci ridere in faccia dopi tante notizie di cronaca. Vuole andarci è ha ragione. Infatti detiene il record mondiale over 45; ne ha 46.non polemizza, ma ...