Accordo con Atene : Skopje cambia nome e diventa Macedonia del Nord per entrare nella Nato : Finisce così una disputa che va avanti da decenni, ma in Grecia la destra al governo con Tsipras non è d'Accordo

Accordo con Atene : Skopje cambia nome e diventa Macedonia del Nord per entrare nella Nato : Accordo con Atene: Skopje cambia nome e diventa Macedonia del Nord per entrare nella Nato Finisce così una disputa che va avanti da decenni, ma in Grecia la destra nazionalista che governa con Tsipras non è d’Accordo Continua a leggere L'articolo Accordo con Atene: Skopje cambia nome e diventa Macedonia del Nord per entrare nella Nato proviene da NewsGo.

La Macedonia ha accettato di cambiare nome : Potrebbe diventare la "Repubblica della Macedonia settentrionale", mettendo fine a una lunga disputa con la Grecia: ora ci sarà un referendum The post La Macedonia ha accettato di cambiare nome appeared first on Il Post.

La Macedonia cambia nome/ Accordo con la Grecia : ecco come si chiama ora : La Macedonia cambia nome, raggiunto l'Accordo con la Grecia: stretta di mano tra Zoran Zaev e Alexis Tsipras, Skopje punta ad entrare nella Nato e nell'Ue(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:05:00 GMT)

Accordo con la Grecia : la Macedonia cambia nome : Grecia e Macedonia hanno annunciato il raggiungimento di uno storico Accordo per risolvere l'annosa disputa riguardante il nome della repubblica