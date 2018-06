La Luna gigantesca “impatta” sul vulcano e su ignoti spettatori | ecco il VIDEO virale

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Negli ultimi giorni è diventatosul web il(a corredo dell’articolo, in basso) originariamente pubblicato sulla pagina APOD (Astronomy Picture of the Day) della NASA: la, sembra piombare sulle teste di, e la cosa più interessante è che non c’è foto-ritocco, non è un time-lapse, non è una bufala. Il filmato è autentico: c’è solo un “trucchetto”. Nel, girato dal fotografo Daniel López, laappare di dimensioni eccezionali perché catturata attraverso lenti telescopiche. López si trovava a circa 16 km dal Monte Teide, ildell’Isola di Tenerife (Canarie), visibile nelle immagini. Si tratta del plenilunio del 30 maggio scorso, e il nostro satellite si “nasconde” poi dietro alla montagna soprattutto a causa della rotazione terrestre: anche la velocità di movimento apparente del ...