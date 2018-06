La Francia lancia nuove privatizzazioni : da Aeroports de Paris a Engie : Il governo francese sta pensando di lanciare una nuova tornata di privatizzazioni, tra cui la vendita delle proprie partecipazioni detenute in Aeroports de Paris e in Engie , dopo alcune settimane di ...

Attacco alla Siria - lanciati 100 missili; Iran : 'USA - GB e Francia criminali' Video : L'Attacco tanto minacciato alla fine è arrivato, nonostante negli ultimi giorni #Trump sembrasse avere atteggiamenti distensivi. L'Attacco è cominciato nella notte, quando USA, Francia e Inghilterra congiuntamente hanno sparato un totale di 100 missili. La difesa antimissilistica Siriana ha respinto il 90% degli attacchi, solo una decina sono riusciti alla fine a colpire gli obiettivi. L'Attacco alla Siria La #russia ha condannato fortemente ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. I russi : lanciati 100 missili. Damasco : danni limitati. Alle 17 riunione Onu : Attacco alla Siria nel cuore della notte. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Bashar al...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. I russi : lanciati 100 missili. Damasco : danni limitati. Alle 17 riunione Onu : Attacco alla Siria nel cuore della notte. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Bashar al...

Siria - raid aerei lanciati da USA - Regno Unito e Francia : “Colpite strutture di ricerca - sviluppo e produzione di armi chimiche” : I raid aerei lanciati da Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno colpito strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi chimiche utilizzate “dal regime Siriano di Bashar al Assad“. E’ quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James Mattis, e dal capo degli Stati maggiori riuniti Joseph Dunford, in una conferenza stampa congiunta al Pentagono. “Come il mondo sa, il popolo Siriano ha sofferto ...

Siria - raid aerei lanciati Stati Uniti - Regno Unito e Francia : “Colpite strutture di ricerca - sviluppo e produzione di armi chimiche” : I raid aerei lanciati da Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno colpito strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi chimiche utilizzate “dal regime Siriano di Bashar al Assad“. E’ quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James Mattis, e dal capo degli Stati maggiori riUniti Joseph Dunford, in una conferenza stampa congiunta al Pentagono. “Come il mondo sa, il popolo Siriano ha sofferto ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. I russi : lanciati 100 missili : Attacco alla Siria nel cuore della notte. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Bashar al...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. I russi : lanciati 100 missili : Attacco alla Siria nel cuore della notte. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Bashar al...

Usa - Francia e Gran Bretagna lanciano l’attacco in Siria : colpito centro di ricerche : Usa, Francia e Gran Bretagna hanno lanciato prima dell’alba un attacco missilistico contro il centro di ricerche di Barzeh, pochi chilometri a Nord di Damasco. Il sito è sospettato di aver sviluppato armi chimiche e biologiche e di essere usato anche come deposito per stoccarle. La tv di Stato ha mostrato il fumo che si levava dalla zona....

Siria - Usa Francia e Gran Bretagna lanciano l’attacco : colpito centro di ricerche : Usa, Francia e Gran Bretagna hanno lanciato prima dell’alba un attacco missilistico contro il centro di ricerche di Barzeh, pochi chilometri a Nord di Damasco. Il sito è sospettato di aver sviluppato armi chimiche e biologiche e di essere usato anche come deposito per stoccarle. La tv di Stato ha mostrato il fumo che si levava dalla zona....

Stati Uniti - Gran Bretagna e Francia lanciano rappresaglia in Siria : decine di missili contro tre basi di Assad : New York - Gli Stati Uniti, assieme a Francia e Gran Bretagna, hanno fatto scattare nella notte americana la rappresaglia militare contro il regime Siriano per l'uso di armi chimiche...

Telepass - lancia nuovo dispositivo valido per Francia - Spagna e Portogallo : Teleborsa, - Viaggiare sulle autostrade italiane ed europee con lo stesso dispositivo è diventata una realtà. Telepass, società del gruppo Atlantia, lancia il Telepass Europeo per le auto, grazie all'...

Telepass - lancia nuovo dispositivo valido per Francia - Spagna e Portogallo : Viaggiare sulle autostrade italiane ed europee con lo stesso dispositivo è diventata una realtà. Telepass, società del gruppo Atlantia , lancia il Telepass Europeo per le auto, grazie all'accordo con ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L'Italia lancia la sfida alla Francia : Il nativo di Arma di Taggia, quando sta bene ed è in forma, è certamente uno dei migliori al mondo sulla terra e diventa un avversario difficilmente battibile. Una rivalità storica quella tra Italia ...