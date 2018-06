La Francia ci prende in giro | ' Scuse all' Italia?' La nota dell' Eliseo

Motocross - GP Francia 2018 MXGP : Herlings vince in rimonta anche gara-2 - Cairoli è secondo - sorprende Monticelli (10°) : Jeffrey Herlings non è umano! L’olandese della KTM conquista anche gara-2 del GP di Francia, a Saint Jean d’Angely, decimo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP, e dimostra di essere il più forte anche in quest’occasione. Nonostante un avvio poco felice, l’olandese, con la tabella rossa, non si è lasciato influenzare più di tanto ed ha superato avversari su avversari, fino a trionfare: quarta doppietta consecutiva per ...