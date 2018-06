La Fed alza il costo del denaro e le stime del Pil Usa

La Fed alza il costo del denaro e alza le stime del Pil Usa : Le stime diffuse dalla banca centrale americana sono arrivate al termine della quarta riunione dell'anno del Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale, durante la quale i tassi di ...

Piazza Affari rimbalza di oltre il 2% con le banche. Focus su Fed e Bce : Netto rialzo della borsa milanese , accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sul vertice Usa-Corea del Nord di Singapore e sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) da cui sono attese indicazioni importanti per le rispettive politiche monetarie per la seconda parte dell'anno. Spread in ...

