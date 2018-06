La Farnesina convoca l ambasciatore francese Salvini ' La Francia si scusi | niente da

Aquarius : la Farnesina convoca l'ambasciatore francese : Mercoledì 13 giugno 2018, ore 10:00 - Con una breve nota il ministero degli Esteri ha comunicato di aver convoca to questa mattina l'ambasciatore francese . Questo lo stringatissimo comunicato stampa:"A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius , il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convoca to questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore di Francia in Italia"Non ...

Caos migranti - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | La Aquarius in viaggio verso Valencia : Dopo le frasi di ieri sulla vicenda Aquarius, il ministrodegli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha convocato l'ambasciatore di Francia in Italia. Intanto la nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti arrivata nel porto di Catania, mentre la Aquarius è in viaggio verso Valencia