La crisi con Iannone ed un sorriso per Stefano | Belen più rilassata che mai accanto a De

Belen Rodriguez in crisi con Iannone : shopping e pranzo a casa di Stefano De Martino : MILANO ? Mentre impazzano le voci sulla crisi con l?attuale fidanzato, il pilota Andrea Iannone , Belen Rodriguez torna al passato e si fa vedere per Milano con l?ex marito, Stefano ...

Del Piero in crisi con la moglie - Alessandro e Sonia dopo 19 anni di amore ai ferri corti : Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso sono in crisi , la rivelazione del giornale di gossip che parla della fine del matrimonio tra l’ex calciatore e la moglie “ dopo 19 anni e tre figli, sembra che la coppia stia attraversando una crisi profonda causata da lunghe incomprensioni“, questo è quanto si legge sul giornale di gossip ‘Chi‘ sulla coppia formato da Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso. L’ex calciatore ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi/ crisi finita? Insieme alle nozze di... : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo Insieme al concerto di Vasco Rossi per la gioia dei fan, i due sono tornati Insieme ? Lei scrive: "Io e te come nelle favole" e i dubbi svaniscono(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Alessandro Del Piero in crisi con la moglie Sonia Amoruso? : Alessandro Del Piero, dopo aver appeso definitivamente gli scarpini al chiodo nel 2014, è diventato uno degli opinionisti di Sky Sport, ruolo che ricopre da circa tre anni. L'ex bandiera della Juventus, campione del mondo nel 2006 con la nazionale azzurra, anche in amore come nel calcio, ha trovato una certa stabilità, al contrario di molti suoi colleghi, veri e propri sciupafemmine.prosegui la letturaAlessandro Del Piero in crisi con la ...