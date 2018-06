La condanna della foreign fighter italiana e il parere dell' Opwc sulle armi chimiche in

Il processo per il rapimento della modella Ayling è finito con una condanna a 16 anni : È stato un sequestro di persona a scopo di estorsione e non simulato, come ipotizzato dalla difesa, quello ai danni della ventenne modella inglese Chole Ayling. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise di Milano condannando a 16 anni e nove mesi Lucasz Herba, il 30enne polacco di Birmingham arrestato nel luglio dell'anno scorso per avere rapito la ragazza con la complicità del fratello Michal Konrad Herba, ...

Lucasz Herba è stato condannato a 16 anni e 9 mesi per il rapimento della modella britannica Chloe Ayling a Milano : Lucasz Herba, cittadino polacco di 31 anni, è stato condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere per il rapimento della modella britannica Chloe Ayling. Herba tenne sequestrata Ayling tra l’11 e il 17 luglio del 2017 prima di The post Lucasz Herba è stato condannato a 16 anni e 9 mesi per il rapimento della modella britannica Chloe Ayling a Milano appeared first on Il Post.

L'intervista – Alfonso Bonafede "Stop ai decreti su intercettazioni e svuota-carceri" Il neo-ministro della Giustizia indica le sue priorità di Luca De Carolis Prima gli ungheresi di Marco Travaglio Èdifficile parlare di Salvini senza cascare nei suoi giochetti. Che sono due. 1) Occupare ogni giorno tg, talk show, giornali e siti per far credere che al governo ci sia solo lui e solo lui vegli insonne sui problemi degli italiani. 2) ...

Frode : condannato a 6 anni ex dirigente della Dinamo Zagabria : Il potente e controverso manager calcistico croato Zdravko Mamic è stato condanno in prima istanza a sei anni e mezzo di carcere per corruzione e Frode ai danni della Dinamo di Zagabria, di cui era direttore esecutivo, e del fisco croato in operazioni di trasferimento di calciatori a squadre estere. Insieme a Mamic, considerato dalla stampa il boss del calcio in Croazia, sono stati condannati a pene dai tre ai cinque anni suo fratello Zoran ...

Nessuno sconto per Mamic - l’ex presidente della Dinamo Zagabria condannato a sei anni e mezzo di carcere : L’ex presidente della Dinamo Zagabria è stato condannato da una corte croata a 6 anni e mezzo di carcere E’ stato condannato da una corte croata a 6 anni e mezzo di carcere l’ex presidente della Dinamo Zagabria, Zdravko Mamic. I magistrati hanno condannato Mamic, considerato uno dei personaggi più potenti del calcio croato, in relazione a un episodio del 2008 legato al trasferimento di Luka Modric dalla Dinamo Zagabria al ...

Napoli - condannato l'ufficiale della finanza Mendella : 4 anni : Si chiude con una condanna pesante a quattro anni di reclusione, la vicenda dell'ufficiale della Guardia di finanza Fabio Mendella, ex comandante provinciale delle Fiamme gialle a Livorno, e del ...

Napoli - condannati per corruzione ex comandante Gdf Mendella e commercialista De Riu : Il tribunale di Napoli ha condannato a quattro anni di reclusione l’ufficiale della Guardia di Finanza Fabio Mendella, ex comandante provinciale delle Fiamme gialle a Livorno, e il commercialista Pietro De Riu. Il processo, conclusosi in primo grado, riguardava i rapporti ritenuti non leciti di Mendella, nel periodo in cui questi prestava servizio a Napoli, e i fratelli Pizzicato, imprenditori. I due imputati rispondevano inizialmente di ...

Torino - morto per TSO : condannati tre agenti della municipale e uno psichiatra : I tre agenti della municipale e il medico che avevano ricoverato Andrea Soldi di 45 anni, malato psichiatrico morto in ambulanza mentre lo trasportavano al nosocomio, sono stati condannati a un anno e ...

Strage di Bologna - Francesca Mambro : “Siete stati depistati. Noi condannati sull’altare della necessità storica” : “Siete stati depistati, stanno coprendo altri scenari, noi siamo stati condannati sull’altare della necessità storica, un processo fatto per coprire altre realtà: uno scenario politico internazionale che ha portato anche altre conferme e lei Cieri lo sa perché ha indagato su Kram”. Sono parole di Francesca Mambro, dette in aula a Bologna, in risposta al pm Enrico Cieri che le faceva notare che nel corso degli anni l’ex Nar ...

Torino - morto per Tso : condannati tre agenti della municipale e uno psichiatra : Sono stati condannati a un anno e otto mesi di carcere, una pena più alta di quella chiesta dalla procura, i tre agenti della polizia municipale di Torino e il medico psichiatra a processo per la morte di Andrea Soldi, malato psichiatrico di 45 anni deceduto a Torino il 5 agosto 2015 nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio. I quattro erano accusati di omicidio colposo. Nei loro confronti il sostituto procuratore Lisa Bergamasco aveva ...