Kim Jong-un | denuclearizzazione con fine antagonismo Usa-NordCorea

Donald Trump e Kim Jong-un : 'Due uomini - due leader - un destino' - la storica stretta di mano : ' Molte persone nel mondo - ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un - penseranno che sia una specie di film di fantascienza ', e si riferiva chiaramente a quanto stava, seppur desiderato, ...

Un summit storico per Kim Jong-un : Alla fine l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump c’è stato, peccato che si sia esaurito in poco più di una grande photo opportunity i cui effetti a medio termine non sono poi così certi. Leggi

Summit fra Trump e Kim Jong-Un - Rodman in lacrime : “anche merito mio! Io minacciato di morte perchè…” [VIDEO] : Intervistato dopo il Summit fra Trump e Kim Jong-Un, l’ex cestista dei Chicago Bulls e attuale ‘mediatore’ fra le due nazioni, Dennis Rodman, è scoppiato a piangere in diretta tv Donald Trump e Kim Jong-Un si sono finalmente incontrati. I due leader rispettivamente di USA e Corea del Nord, hanno avuto un colloquio storico, un faccia a faccia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il merito di questo incontro va dato ...

Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore - questo summit l’ha voluto Moon Jae-in : Incontro storico ed eccezionale quello di Singapore tra Donald Trump e Kim Jong-un, sotto tutti i punti di vista, dal bizzarro taglio di capelli e acconciatura dei due leader fino alla dichiarazione congiunta dell’accordo, una delle più vaghe nella storia moderna. Evento assolutamente mediatico, migliaia di giornalisti, fotografi e cameramen hanno rimbalzato immagini e frasi attraverso il pianeta cercando di dare all’evento un senso politico. E ...

Ecco cosa hanno mangiato Trump e Kim Jong-un a Singapore : Lo storico faccia a faccia tra Kim Jong-un e Donald Trump è durato alcune ore, in tutto, compreso una pausa pranzo molto ricca e variegata. Vediamo una rapida carrellata dei piatti che i due leader ...

Incontro storico tra Trump e Kim Jong-un : la Corea del Nord accetta la denuclearizzazione : L'accordo è comunque una mossa politica rilevante per Trump che punta al mantenimento della superiorità militare degli Stati Uniti sul resto del mondo, sopratutto all'indomani di un G7 che ha visto ...

Trump - pace fatta con Kim Jong-un Due uomini - due leader - un destino : In occasione del discorso di inizio anno il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva lanciato nuove minacce al mondo, Stati Uniti in testa. La Corea del Nord annunciava di aver «completato» la propria ...

L’incontro tra Trump e Kim Jong-un - in breve : Nove cose minime da sapere sullo storico incontro tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord: per esempio, è andato bene o male? The post L’incontro tra Trump e Kim Jong-un, in breve appeared first on Il Post.

Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore - incontrarsi e dirsi banalità. Poi negoziare sul serio : Saranno pure diventati i migliori amici di questo mondo, il leader del Mondo libero e il dittatore alla terza generazione dell’unica dinastia comunista. Ma, poiché fidarsi è bene e non fidarsi è meglio – detto che appartiene alla saggezza universale -, il presidente nordcoreano Kim Jong-un, prima di firmare il documento conclusivo dello “storico Vertice” con il presidente americano Donald Trump, s’è ben premurato di fare controllare da un agente ...