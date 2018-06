Juventus | il retroscena | Allegri ad un passo dal Real | “Perez mi ha offerto la panchina

calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018) “Ho parlato con il presidente Perez, ma era giusto che rimanessi allarispettando la decisione presa in precedenza senza prendere in considerazione altro. Ringrazio però Perez per avermi cercato”. L’allenatore dellaMassimilianosi esprime così sulla decisione di restare in bianconero rifiutando la corte delMadrid. “Il primo a sapere se dovrò andare via sarà Agnelli –aggiungeai microfoni di Sky Sport da Livorno-. Sono rimasto perché il progettosi rinnova ogni volta e diventa sempre più competitivo. Sono contento di lavorare con Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved: siamo ambiziosi e il presidente ancora di più”. (AdnKronos) L'articolo, ilad undalmi hala, ma… ” CalcioWeb.