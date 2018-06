Juventus | Dal Canto lascia la panchina della Primavera

Higuain via dalla Juventus? / Chelsea sempre in pole - ma prima si pensa ai Mondiali : Higuain via dalla Juventus? Chelsea sempre in pole position, soprattutto se arrivasse Sarri, ma prima si pensa ai Mondiali e a un tabù da sfatare per il Pipita(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:59:00 GMT)

FASSONE/ “La Serie A deve prendere spunto dalla Juventus - modello anche per il Milan” : FASSONE: "Juventus modello da seguire nel calcio italiano, anche per il Milan." L'ad rossonero ha parole di elogio per i bianconeri, da sette anni sul trono della Serie A(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 00:32:00 GMT)

Fassone : 'Milan e Inter lontane dalla Juventus. Stadio nuovo? Stiamo valutando se ci convenga' : Il Milan vuole tornare in alto, ma il processo di crescita sarà lento e faticoso. E' questo il fulcro delle dichiarazioni di Marco Fassone , che ha parlato della situazione del club rossonero a ...

Serie A Milan - Fassone : 'Bisogna prendere spunto dalla Juventus' : MilanO - 'Nel calcio non esiste più il vecchio modello familistico. Milan e Inter per anni sono state le espressioni di famiglie legate ai quei colori. Per non parlare della Juve , ma quel modell non ...

Serie A Milan - Fassone : «Prendiamo spunto dalla Juventus» : MilanO - "Nel calcio non esiste più il vecchio modello familistico. Milan e Inter per anni sono state le espressioni di famiglie legate ai quei colori. Per non parlare della Juve , ma quel modell non ...

Aleksandr Golovin alla Juventus?/ La compagine bianconera ad un passo dal talento del Cska Mosca : Aleksandr Golovin, esterno d'attacco in forza al Cska Mosca, sarebbe ad un passo dalla Juventus. La compagine bianconera punta forte sul talento russo che avrà anche la vetrina dei mondiali(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:27:00 GMT)

Juventus - dalla Spagna : i bianconeri hanno chiuso per Cancelo : Juventus, dalla Spagna- La Juventus ha messo le mani su Joao Cancelo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Deporte Valenciano”, i bianconeri sarebbero pronti a chiudere l’affare Cancelo entro questa settimana. LE CIFRE I bianconeri vorrebbero abbassare le pretese del Valencia da 40 milioni a 35 milioni. Un affare che dovrebbe concretizzarsi nel giro di pochi […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: i ...

Juventus - dalla Spagna voci di un interesse per Kovacic : L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino, portando a una serie di divorzi - anche eccellenti - fra alcuni giocatori e il club 'blancò. L'ultimo '...

'Kovacic via dal Real Madrid? La Juventus lo tenta' : TORINO - La Juventus torna alla carica per Mateo Kovacic . L'indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano spagnolo 'As', che racconta dell'offerta , respinta, da 75 milioni di euro che il club ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : 'Cancelo in bianconero - è quasi fatta' (RUMORS) : Joao Cancelo è uno dei principali nomi in circolo per quel che riguarda il Calciomercato della Juventus. Il difensore esterno portoghese potrebbe essere il nome più azzeccato per sopperire alle partenze di quelli che sembravano essere due “eterni” juventini, ovvero Asamoah e Lichtsteiner. Il nome del giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Inter (ma di proprietà del Valencia) è il secondo in casa bianconera dopo quello di ...

Juventus - ufficiale l’acquisto di Perin dal Genoa : il portiere classe 1992 arriva a Torino dal Genoa: tutte le cifre dell'affare. L'articolo Juventus, ufficiale l’acquisto di Perin dal Genoa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - dalla Spagna : chiuso l’affare Cancelo. Il terzino vestirà bianconero : Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Superdeporte“, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo totale con il Valencia per il passaggio in bianconero di Joao Cancelo. Accordo raggiunto anche tra la Juventus e il giocatore. 35-40 MILIONI DI EURO Un affare da circa 35-40 milioni di euro. Questa la cifra che la Juventus […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: chiuso l’affare Cancelo. Il ...

Douglas Costa riscattato dalla Juventus / Calciomercato - ufficiale : brasiliano acquistato a titolo definitivo : Douglas Costa riscattato dalla Juventus, Calciomercato: ufficiale. I bianconeri hanno acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l'esterno brasiliano per 40 milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:56:00 GMT)

Juventus - dal Portogallo : CR7 apre ai bianconeri : Juventus, DAL Portogallo- Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sì, si può. Secondo quanto riportato dai colleghi portoghesi di “Record“, l’attaccante del Real Madrid sarebbe pronto a lasciare i blancos e sposare un nuovo progetto professionale e di vita. “Lascio il Real, ma non per un problema di soldi”. Queste le dichiarazioni del 5 volte pallone d’oro. […] L'articolo Juventus, dal Portogallo: CR7 apre ai ...