Juventus | Allegri | Ecco perché ho detto no al Real Madrid

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Pazza Juventus - summit Allegri-Marotta : ecco la squadra da sogno “disegnata” dai bianconeri [GALLERY] : Juventus alle prese con le mosse di calciomercato che andranno a modificare l’aspetto della rosa a disposizione di Max Allegri nella prossima annata Il calciomercato entra nel vivo e la Juventus vuole essere tra le protagoniste di questa sessione. La squadra di Massimiliano Allegri ha, ormai da anni, un obiettivo mai nascosto, vale a dire quello di raggiungere il gradino più alto del podio in Champions League. Per farlo, anche ...

Juventus-Inter - scambio Icardi-Higuain : c’è il sì di Spalletti e Allegri : Juventus-Inter, SACAMBIO Icardi-Higuain- Arriva il primo sì sul potenziale scambio di mercato tra Juventus e Inter per quel che riguarda Icardi e Higuain. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, sarebbe arrivato il sì di Spalletti e Allegri. Il tecnico nerazzurro avrebbe aperto totalmente all’addio del suo capitano considerando l’arrivo di Higuain e un guadagno […] L'articolo ...

Juventus - Allegri blindato : niente Real. Sconcerti su Perin : “Più costante di Donnarumma” : Juventus, Allegri blindato- Nonostante le continue conferme dalla Spagna, la Juventus ha deciso di mettere il veto ad un potenziale addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. Questo ciò che riporta “Quotidiano.net“. L’odierna edizione di “Don Balon” ha sottolineato la volontà di Florentino Perez di strappare Allegri alla Juventus. Secco no da parte di […] L'articolo Juventus, Allegri ...

Juventus - Allegri non si muove : si pianifica il futuro insieme : I bianconeri fanno muro per il tecnico livornese, corteggiato dal Real Madrid. Intanto, Perin è a un passo: Marotta e Preziosi ne hanno parlato anche stamani

Juventus : Zidane lascia il Real - Perez piomba su Allegri. Scambio in arrivo? : Juventus- Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, dopo l’addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid, annunciato pochissimi minuti fa, Florentino Perez sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Massimiliano Allegri. Scambio DI PANCHINE? Come si legge, potrebbe concretizzarsi un clamoroso Scambio di panchine, con Zidane pronto a vestire bianconero e con Allegri pronto […] L'articolo Juventus: Zidane ...

Juventus - lutto per Massimiliano Allegri : si è spenta a Milano mamma Carla : La mamma di Massimiliano Allegri si è spenta nella notte a Milano, i funerali sono stati celebrati in forma privata Grave lutto per Massimiliano Allegri, secondo quanto riporta l’edizione online del Tirreno si è spenta nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 maggio la mamma dell’allenatore della Juventus, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ricoverata presso l’ospedale di Milano, la signora Carla Danesi ...