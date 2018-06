Juve | Allegri Dobbiamo migliorarci

ALLEGRI - JuveNTUS / "No al Real Madrid - felicissimo di essere rimasto. La Champions League..." : ALLEGRI, JUVENTUS: il tecnico bianconero svela il motivo del rifiuto al Real Madrid che lo aveva contattato per impostare il dopo Zinedine Zidane e prima di puntare su Lopetegui.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:03:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Allegri annuncia la cessione di Higuain : addio al Pipita : Calciomercato Juventus – Ormai pochissimi dubbi sull’addio alla Juventus da parte dell’attaccante Gonzalo Higuain, si sta per interrompere il matrimonio del Pipita con i colori bianconeri, esperienza sicuramente positiva per l’argentino che però si aspettava di poter vincere la Champions, alla base del divorzio anche il rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore a Sky ...

Juventus - il retroscena - Allegri ad un passo dal Real : “Perez mi ha offerto la panchina - ma… ” : “Ho parlato con il presidente Perez, ma era giusto che rimanessi alla Juventus rispettando la decisione presa in precedenza senza prendere in considerazione altro. Ringrazio però Perez per avermi cercato”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così sulla decisione di restare in bianconero rifiutando la corte del Real Madrid. “Il primo a sapere se dovrò andare via sarà Agnelli –aggiunge Allegri ...

Juventus - clamorosa ammissione di Massimiliano Allegri : “Perez mi ha offerto la panchina del Real - ma ho rifiutato” : Massimiliano Allegri ha rivelato di aver ricevuto la telefonata di Florentino Perez per allenare il Real Madrid, declinando però l’offerta “Ho parlato con il presidente Perez, ma era giusto che rimanessi alla Juventus rispettando la decisione presa in precedenza senza prendere in considerazione altro. Ringrazio però Perez per avermi cercato“. LaPresse/EFE L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così ...

Juventus - Allegri : "Ecco perché ho detto no al Real Madrid" : "Ho detto di no al Real Madrid perché avevo già un impegno con la Juventus": Massimiliano Allegri ha confermato il gran rifiuto alla Casa Bianca in occasione del "Mr Allegri Junior Camp", quarta ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Pazza Juventus - summit Allegri-Marotta : ecco la squadra da sogno “disegnata” dai bianconeri [GALLERY] : Juventus alle prese con le mosse di calciomercato che andranno a modificare l’aspetto della rosa a disposizione di Max Allegri nella prossima annata Il calciomercato entra nel vivo e la Juventus vuole essere tra le protagoniste di questa sessione. La squadra di Massimiliano Allegri ha, ormai da anni, un obiettivo mai nascosto, vale a dire quello di raggiungere il gradino più alto del podio in Champions League. Per farlo, anche ...

Juventus-Inter - scambio Icardi-Higuain : c’è il sì di Spalletti e Allegri : Juventus-Inter, SACAMBIO Icardi-Higuain- Arriva il primo sì sul potenziale scambio di mercato tra Juventus e Inter per quel che riguarda Icardi e Higuain. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, sarebbe arrivato il sì di Spalletti e Allegri. Il tecnico nerazzurro avrebbe aperto totalmente all’addio del suo capitano considerando l’arrivo di Higuain e un guadagno […] L'articolo ...

Scambio Icardi Higuain/ Inter e Juventus - Allegri e Spalletti darebbero il via libera : affare vicino? : Scambio Icardi Higuain: Inter e Juventus, Allegri e Spalletti darebbero il via libera. L'affare adesso è più vicino? Restano a dire il vero molti nodi(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Juventus - Allegri blindato : niente Real. Sconcerti su Perin : “Più costante di Donnarumma” : Juventus, Allegri blindato- Nonostante le continue conferme dalla Spagna, la Juventus ha deciso di mettere il veto ad un potenziale addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. Questo ciò che riporta “Quotidiano.net“. L’odierna edizione di “Don Balon” ha sottolineato la volontà di Florentino Perez di strappare Allegri alla Juventus. Secco no da parte di […] L'articolo Juventus, Allegri ...

Panini celebra la Juve e Allegri : ...2017-2018'sono destinate a completare la sezione 'Film del Campionato'.Saranno distribuite in omaggio sabato 9 giugno in una bustinaspeciale abbinata a 'SportWeek' e 'La Gazzetta dello Sport'.Altre ...