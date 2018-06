Julen Lopetegui esonerato dalla Spagna Lascerà la panchina della Nazionale

Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna - Julen Lopetegui - allenerà il Real Madrid : Il Real Madrid ha comunicato che il suo nuovo allenatore sarà lo spagnolo Julen Lopetegui, attuale allenatore della nazionale spagnola in procinto di partecipare ai Mondiali in Russia. Lopetegui sostituirà Zinedine Zidane, che ha lasciato la squadra il 31 maggio, e assumerà The post Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna, Julen Lopetegui, allenerà il Real Madrid appeared first on Il Post.