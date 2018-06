JU | forti temporali ieri sera | 76 mm d' acqua in tre ore a Movelier

Meteo : previsti forti temporali e rovesci - grandine e vento forte : Una nuova circolazione depressionaria, in arrivo dalla Francia, attraverserà il nostro Paese da nordovest verso sudest . rovesci e temporali tenderanno già a svilupparsi sulle regioni settentrionali, ...

La protezione civile : tornano temporali forti su tutta la Regione : La sala operativa dirama un avviso per il maltempo e la criticità meteorologica. Possibili rovesci anche significativi anche sull'Isontino e la costa

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per “temporali forti” : Ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’Allerta Meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’Allerta è riferita allo scenario definito “temporali forti”, e riguarda il periodo compreso tra le ore 14.00 di mercoledì 13 e le ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali - soprattutto sul settore settentrionale e sul Verbano : In vigore anche oggi l’Allerta gialla per i forti temporali previsti sul Piemonte: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) rende noto che sono attese piogge intense sul settore settentrionale della regione e in particolare sul Verbano. In alcune zone i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Domani rovesci e temporali dovrebbero spostarsi sul sud del Piemonte. Atteso un rapido ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : marcata instabilità - forti temporali in arrivo : “Una saccatura atlantica si avvicina al nord Italia e determina l’afflusso da sud-ovest di correnti più fresche in quota che tendono ad interagire con l’atmosfera calda e umida dei bassi strati, favorendo fasi di marcata instabilità per almeno 48 ore“: la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo con criticità “gialla” per temporali sparsi e localmente forti, previsti sulla ...

Allerta Meteo in Piemonte : forti temporali e frane - allerta gialla : “Dalla mattinata odierna forti temporali hanno interessato dapprima il torinese con 41 mm in un ora ad Avigliana e 44 mm a Chiaves; successivamente sono state coinvolte le province di Biella e del Verbano Cusio Ossola. Ancora condizioni generalmente perturbate a causa di un minimo di pressione in quota che si muove gradualmente dalla Francia verso l’Italia tra oggi e mercoledì. Sono previsti temporali anche di forte intensità, più ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : forti temporali e raffiche di vento : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di attenzione per temporali forti e diffusi in tutta la Valle d’Aosta e un’Allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Sono attesi, in particolare dalle ore centrali e fino alla sera di oggi, “fenomeni diffusi e tendenzialmente forti e associati a raffiche di vento anche forti o molto forti.” “Le precipitazioni ...

Maltempo Piemonte : tornano forti temporali e grandine : Torna il Maltempo in Piemonte, anche nella zona della Valle di Susa dove sono incorso le operazioni di pulizia a seguito della frana di fango e detriti che giovedì ha colpito Bussoleno (Torino). Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede “rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine e pedemontane, di intensità moderata o localmente forte, in spostamento sulle pianure centrali e settentrionali“. In serata e nella ...

forti temporali in arrivo su molte regioni : è allerta meteo : Dopo un maggio piovoso come quasi mai in passato, in tanti speravano in un giugno prettamente estivo. Invece c'è da aspettare ancora un po' per il vero caldo. Forti temporali in arrivo...

Allerta meteo Piemonte : temporali forti e grandine : Allerta gialla per i forti temporali, con la fase più acuta prevista per domani sera, sul Piemonte. L’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica, per 36 ore, “criticità ordinaria” sia sulle zone montane e pedemontane, dalla Valle di Susa alla Val Tanaro, sia colline e pianure delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. Il passaggio della parte più attiva della perturbazione atlantica porterà domani ...

Maltempo - Protezione Civile : in arrivo forti temporali : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia l'arrivo di una fase di Maltempo a partire da domani, giovedì 7 giugno, in varie regioni d'Italia.

In arrivo forti temporali al Centro : ANSA, - ROMA, 6 GIU - In arrivo per domani una fase di maltempo, che parte dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali e in serata si sposta su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di ...

Meteo - è allerta gialla per forti temporali in sei regioni : L'estate ormai in rampa di lancio si prende una breve pausa. Un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà nelle prossime ore una instabilità sulle regioni settentrionali...