Jacopo Fo molla l' M5S sui migranti | Porti chiusi? Tornerò a non votare

ilgiornale

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Sul tema dei, la base del MoVimento Cinque Stelle è tutto meno compatta, questo lo sapevamo da tempo. Chi aderisce a una linea immigrazionista e terzomondista "alla Fico" e chi invece non esita a schierarsi con Luigi Di Maio che a suo tempo aveva definito le ong "taxi del mare", suscitando dure polemiche fra i militanti. Oggi però i grillini perdono un grande elettore proprio sulla nuova linea dura adottata in merito alla questione della nave Aquarius:Fo, figlio del premio Nobel Dario. Intervistato da Repubblica, l'attore ed attivista di sinistra esterna tutta la propria amarezza."Sono allarmato dalle posizioni sull'immigrazione, è una situazione molto pericolosa, c'è il rischio che l'Italia sia complice di nuovi massacri in Libia - protesta - Io come tanti ho votato il M5S sperando in un vero cambiamento. Mi sono dato un tempo per giudicare questo governo. Aspetto i ...