Italia vs Francia | crisi sul caso Aquarius Da Parigi nessuna scusa

Migranti - è ancora scontro Italia-Francia : Macron non si scusa - Conte rinvia visita all'Eliseo : ROMA - Mentre la nave Aquarius - scortata da due unità italiane - naviga verso Valencia col rischio, tra l'altro, di imbattersi in mare mosso , a 24 ore dalla partenza l'imbarcazione ha ormai doppiato ...

L'Italia ai ferri corti con la Francia scopre l'asse con Berlino e Vienna. Di cosa si tratta : Parigi tenta di gettare acqua sul fuoco, ma restano le tensioni con l'Italia per il caso Aquarius dopo che ieri l'Eliseo ha definito "cinica e irresponsabile" la politica del governo Conte e il portavoce di En Marche, l'ha addirittura liquidata come "vomitevole". Conte annulla il viaggio, dopo Tria e le parole di Salvini Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato il suo incontro ...

Caso Aquarius - scontro Italia-Francia. Conte : “Se Macron non si scusa - niente incontro a Parigi”. L’Eliseo : “Nessuno ce le ha chieste” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...

Migranti - tensione Italia-Francia. Macron : ?«Non posso dare ragione a chi provoca» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

