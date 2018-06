Italia e Francia continuano a litigare sulla nave Aquarius

Nave Aquarius - Salvini riferisce in Senato. Scontro Italia-Francia | : Atteso in mattinata l'intervento del Ministro dell'Interno. Non si placa la polemica con Macron. Intanto la Nave ha lasciato le coste maltesi ed è diretta verso Valencia

FRANCIA vs Italia/ Frattini : l'arma segreta di Conte per fermare il traffico dei migranti : E' scontro tra ITALIA e FRANCIA sul csaso Aquarius e la gestione dei flussi migratori. Ma una soluzione c'è secondo l'ex ministro Franco Frattini.

Quali saranno le conseguenze della tensione tra Francia - Spagna e Italia sui migranti? : I migranti dell'Aquarius fanno rotta verso la Spagna, ma tra i Paesi europei volano gli stracci: l'Italia entra nel mirino degli insulti di Emmanuel Macron, che la definisce "cinica e irresponsabile", mentre per il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, Roma corre rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave dell'ong Sos Mediterranee. Il governo ...

Italia alla Francia : “Non accettiamo lezioni” : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ” sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. L’Italia non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall’altra parte”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo che Parigi ha accusato il nostro Paese di “irresponsabilità e cinismo” sulla ...

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»