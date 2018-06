Italia chiede le scuse di Macron | Tria annulla la visita in Francia

Tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse<br>Eliseo : "Nessuna richiesta ufficiale" : 17.15 - La richiesta di scuse avanzata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini non era da ritenersi ufficiale. È quello che sostiene l'Eliseo, che oggi pomeriggio ha diffuso una breve nota per spiegare - e alimentare ancora di più la Tensione - che "la Francia non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di scuse da parte dell’Italia".Di fronte a una dichiarazione ufficiale come questa, aspettiamoci a breve una risposta feroce da Salvini o da ...

Aquarius - l'Italia chiede le scuse della Francia | Macron : 'Lavoriamo insieme' : Vertice a rischio - Il ministro dell'Economia avrebbe dovuto incontrare a Parigi il suo omologo francese, Bruno Le Maire, alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda dei migranti. Ma dopo lo scontro Italia-Francia , Macron ha definito "...

Aquarius - tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse - Tria cancella l'incontro a Parigi : 13.50 - La crisi diplomatica tra Francia e Italia sembra essersi aggravata ulteriormente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si era già espresso duramente durante il suo intervento di stamattina al Senato, ma ha poi rincarato la dose anticipando che se la Francia non fornirà le scuse ufficiali, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa bene ad annullare il suo viaggio a Parigi in programma per venerdì 15 giugno.La Presidenza del ...

Richiedenti asilo in Italia - Salvini spiega il suo progetto : Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, dopo il caso Aquarius, difende la decisione della chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti e, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, sostiene che un “risultato importante per tutti gli Italiani”, “è stato portato a casa”, “abbiamo risvegliato l’Europa”. “Io oggi ho parlato con il ministro tedesco Horst ...

Gestivano rete spaccio - arrestati 13 richiedenti asilo e un Italiano : Gestivano rete spaccio, arrestati 13 richiedenti asilo e un italiano Gestivano rete spaccio, arrestati 13 richiedenti asilo e un italiano Continua a leggere L'articolo Gestivano rete spaccio, arrestati 13 richiedenti asilo e un italiano proviene da NewsGo.

Euro - Savona : “Ha aspetti positivi e indispensabili. Ma nel 1992 Italia doveva chiedere la possibilità di non adottarlo” : L’Euro “non solo ha aspetti positivi, ma ha aspetti indispensabili: se vuoi un mercato unico devi avere una moneta unica”. Nonostante questo “l’Italia nel ’92 doveva chiedere la clausola dell’opt-out“, ovvero la possibilità di non adottare la moneta unica, “come gli inglesi, poi prepararsi e entrare nell’Euro”. E’ stata questa la riflessione del ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Al presidente Conte chiederò degli impegni” : “Al presidente Conte chiederò degli impegni, allo studio ci sono emendamenti che possono dare un’accelerazione alla ricostruzione, poi ho bisogno di stare con lui per chiedergli altre cose, voglio spiegargli cosa è successo e cosa deve succedere“: lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, in riferimento alla visita del premier Giuseppe Conte nelle zone colpite dal Terremoto nel 2016. Questa ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

L'Italia ha un futuro Chiede aiuto all'Europa per crescere i talenti : Franco OrdineTerminato il casting azzurro scandito dalle tre amichevoli (1 successo, 1 pareggio in 10 e una sconfitta netta con la Francia) si può passare ad assegnare i ruoli del nuovo film Nazionale. Roberto Mancini ha i compiti per le vacanze prima di dar inizio al viaggio vero e proprio del Nations league (7 e 10 settembre, prima Polonia a Bologna, poi Portogallo).La sintesi è incoraggiante: c'è del materiale eccellente su cui lavorare, ...

Nazionale - Balotelli : “18 anni da non Italiano. Futuro? Chiedete a Salvini…” : Balotelli prova a prendere sulle spalle la Nazionale, nelle ultime amichevoli importanti prestazioni da parte dell’attaccante. In occasione della presentazione a Torino del libro “Demoni” il calciatore ha dato alcune indicazioni: “dove andrò a giocare? Chiedetelo all’avvocato Rigo (collaboratore di Raiola ndr). Anzi, a lui ho detto ‘Salvini lo sa dove io vado a giocare’ (e ride…). Io sono nato in Italia, ...

La Sardegna chiede a TrenItalia l'incremento dei collegamenti in vista dell'estate : Più corse verso le località balneari per soddisfare il prevedibile aumento della domanda e potenziamento dei collegamenti anche con l'aeroporto. "L'attenzione verso il trasporto ferroviario è sempre ...

Migranti - Conte : Italia chiederà con forza riforma regole Dublino : Roma, 5 giu. , askanews, 'Chiederemo con forza il superamento del Regolamento di Dublino al fine di ottenere l'effettivo rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità e realizzare ...

Pagamento Imu e Tasi 2018/ A giugno il Fisco chiede più di 53 miliardi di tasse agli Italiani : Imu e Tasi 2018, Pagamento e scadenza. Pochi i casi di sconto ed esonero previsti dai Comuni. L'aliquota media per le imposte è quindi vicina ai massimi consentiti(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:46:00 GMT)

Panama - imprenditore Italiano sparito da due anni : la moglie chiede aiuto : Panama, imprenditore italiano sparito da due anni: la moglie chiede aiuto Panama, imprenditore italiano sparito da due anni: la moglie chiede aiuto Continua a leggere L'articolo Panama, imprenditore italiano sparito da due anni: la moglie chiede aiuto proviene da NewsGo.