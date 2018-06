Irama vince #Amici17 | l’album PLUME e il singolo NERA al primo posto delle classifiche

Musica - Irama vince Amici 2018 e fa una dedica alla nonna : Irama il campione 2018 di Amici. Il monzese, 22 anni, ha trionfato dopo aver stabilito il record di vittorie di puntata nella fase serale del programma condotto da 17 stagioni da Maria De Filippi. «...

Amici 2018 - la finale : vince Irama! : Si è conclusa la 17^ edizione del talent di Maria De Filippi con la vittoria di Irama, dato per favorito da settimane. Seconda classificata Carmen, terzo Einar e quarta Lauren, che ha conquistato il premio della critica. Ecco i momenti più intensi della finale di Amici! La finalissima di Amici ha rispettato i pronostici che davano per vincitore Irama. Il cantante ha conquistato la vittoria con il 63 per cento dei voti, raggiungendo un traguardo ...

Irama vince Amici 2018 - ricorda sua nonna e ringrazia Maria De Filippi per aver creduto nella sua musica (video) : Irama vince Amici 2018 e dedica la vittoria a sua nonna, scomparsa. La donna è stata fondamentale nella sua vita e a lei va il primo pensiero al momento del trionfo ad Amici 2018. Il secondo pensiero di Irama è per la conduttrice, Maria De Filippi, che ha creduto in lui e nella sua musica. Si è chiusa l'edizione numero 17 del programma TV di successo guidato da Maria De Filippi. A contendersi il titolo di vincitore dell'edizione 4 ...

Amici 17 vincitore : Irama vince l’edizione 2018 - classifica finale : Amici 17 vincitore. Si è conclusa l’edizione 20018 del talent show di Canale 5 con la finale che si è tenuta lunedì 11 giugno con la vittoria (annunciata) di Irama. Ecco di seguito chi ha vinto i vari premi assegnati e la classifica finale. Amici 17 vincitore: Irama vince l’edizione 2018 La serata è cominciata con il meccanismo ormai conosciuto delle finali di Amici: le sfide a domino. Per iniziare è stato scelto Einar, che ha ...

