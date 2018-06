Irama parla di Maria De Filippi | “Mi ha insegnato tantissimo”

lanostratv

: RT @Alex13570039: Il 'sei bellissimo' potete anche tenervelo, sopratutto quando parla di musica, quando fa i suoi discorsi e si impegna per… - michelle_9123_ : RT @Alex13570039: Il 'sei bellissimo' potete anche tenervelo, sopratutto quando parla di musica, quando fa i suoi discorsi e si impegna per… - michelle_9123_ : RT @about_fede10: Entra Irama e mentre parla gli urlano 'sei bellissimo'. Continuano a non capire e queste parole è come se non le avesse d… - messymadangel : RT @Alex13570039: Il 'sei bellissimo' potete anche tenervelo, sopratutto quando parla di musica, quando fa i suoi discorsi e si impegna per… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018)De: la dedica disui social Lunedì scorso c’è stata la finalissima del talent show Amici diDe. E a trionfare è stato nientepopodimeno che, il quale è riuscito a battere la cantante Carmen. Quest’ultima, infatti, si è dovuta accontentare solo della medaglia d’argento. Ma le soddisfazioni pernon sono certe finite qua perchè il suo nuovo album intitolato Plume è balzato già ai vertici di tutte le classifiche. E stesso discorso vale anche per il singolo, che pian piano è riuscito a superare anche dei veri e proprio tormentoni come quello di Fedez e J – Ax e quello di Giusy Ferreri featuring Takagi e Ketra. Per tale ragione poco fa il giovane ragazzo di origini toscane ha voluto ringraziare tutti per l’enorme affetto ricevuto. Intanto al momento è arrivato a Palermo insieme agli altri 3 finalisti per dare vita al ...