Inter | nuova pista per la trequarti | Ausilio scatenato

Calciomercato - Asamoah : “a breve annuncerò la mia nuova squadra”. Sarà l’Inter : Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Citi FM, tornando su quello che Sarà il suo futuro dopo sei anni di Juve: “Le voci di mercato sono frequenti, come giocatore, le squadre si approcciano a te, provano a fare le loro mosse. Non resto alla Juventus perché ho già fatto una dichiarazione e ho detto addio. Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò Sarà annunciata molto presto – ha rivelato – Ho trascorso sei anni positivi ...

E3 2018 : Bohemia Interactive presenta Vigor - la nuova esclusiva per Xbox One : Bohemia Interactive ha finalmente svelato il suo nuovo titolo esclusivo Xbox One annunciato poco tempo fa, stiamo parlando di Vigor. Il gioco è stato mostrato nel trailer di annuncio e in un video gameplay.Come riporta Dualshockers, il trailer dell'annuncio di Vigor ci mostra l'ambientazione, ovvero una Tromsø distrutta, una città situata in Norvegia, e varie aree e alcuni scatti in condizioni meteorologiche diverse. Il gameplay trailer, invece, ...

Calciomercato Inter - si complica Rafinha : ecco la probabile nuova destinazione del calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter attivissima sul mercato ma non arrivano solo buone notizie, si complica infatti la conferma di Rafinha, sul calciatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham. La notizia arriva direttamente dal quotidiano catalano Sport, che conferma la stima di Pochettino nei confronti del calciatore. I 35 milioni per il riscatto del cartellino rappresentano un problema per l’Inter, non per quello di ...

Risate su Internet - addio? Meme forse vietati dalla nuova legge europea sul copyright : La direttiva sul copyright dell'Unione europea intende proteggere i diritti di proprietà intellettuale delle persone che caricano il loro materiale su internet. Tuttavia gli attivisti avvertono che la legge richiederà che 'tutti i contenuti caricati su internet vengano monitorati e potenzialmente eliminati se assomigliano ad altri Meme protetti da copyright'. La campagna contro la particolare disposizione della direttiva, l'articolo 13, avverte ...

Google testa una nuova Interfaccia per le impostazioni dell’account : Google sta testando una nuova interfaccia per la pagina dedicata all'account, con un aspetto che sembra pensato per sposarsi alla perfezione con Android P. L'articolo Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account proviene da TuttoAndroid.

Fabrizio Corona - Non è l’Arena/ Slitta l’Intervista : “Dirò ciò che non ho mai detto!” - ecco la nuova data : Fabrizio Corona ospite a Non è l’Arena, Slitta l’intervista di Massimo Giletti: ecco quando andrà in onda, “Dirò ciò che non ho mai detto!”, il video condiviso su Instagram.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Inter - nuova partnership con Mastercard fino al 2020 : «La passione per il calcio è in grado di unire davvero tutti nel mondo, senza distinzione culturale, sociale e di età», Centemero, Country Manager Mastercard Italia. L'articolo Inter, nuova partnership con Mastercard fino al 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bradisismo dei Campi Flegrei : nuova Interpretazione dell’INGV : Continuano le ricerche della comunità vulcanologica nazionale e internazionale mirate a comprendere l’origine del Bradisismo della caldera dei Campi Flegrei, attraverso l’analisi congiunta di oltre 37 anni di dati geochimici, relativi alle fumarole di Solfatara e Pisciarelli, e geofisici di deformazioni del suolo della caldera. A formulare un nuovo modello interpretativo di questi fenomeni, un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di ...

Nuova Inter - S palletti sogna Chiesa e Dembélé : Per il momento nessuno dei top-club del mondo ha sondato il terreno con l'Inter per il cannoniere argentino. E lo stesso Icardi ha dato al tecnico e ai dirigenti la sua piena disponibilità a restare ...

Diga di Chiauci - i lavori per la nuova circumlacuale devastano un'Intera vallata : ... marciapiedi e, perché no, ciclovie, non può favorire alcuna economia locale se non quella delle imprese chiamate a realizzare un progetto vecchio concettualmente. Tutto questo è una ulteriore ...

ADR Ugo de Carolis su Business City : nuova città aeroportuale di respiro Internazionale : Teleborsa, - Presentata oggi mercoledì 23 maggio la Business City del Leonardo da Vinci , una città aeroportuale unica in Italia. Teleborsa ha chiesto a Ugo de Carolis , Amministratore delegato di ...

Inter Academy cresce in Asia : nuova partnership a Hong Kong : L'Inter punta forte sulla Cina con la sua Academy e stringe una nuova partnership a Hong Kong L'articolo Inter Academy cresce in Asia: nuova partnership a Hong Kong è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

International Mini Meeting. La nuova MINI 3 porte e le sue antenate : Migliaia di appassionati sono accorsi da tutto il mondo in Portogallo, nella splendida cornice di Praia de Mira, per partecipare al 40° International MINI Meeting (dal 17 al 21 maggio). Ovviamente, tutti a bordo del loro gioiello, che fosse una MINI della prima generazione del 1959 o un modello anni Settanta o una nuovissima MINI Countryman. Chi scrive lo ha fatto a bordo della nuova MINI 3 porte, anche se macinando meno chilometri dei tanti ...