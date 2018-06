Inter | il futuro di Icardi tiene banco | Zanetti fa il punto della situazione

Il futuro della sicurezza : a Genova la conferenza Internazionale sulla Cyber security applicata ad energia e trasporti : I massimi esperti di Italia, Europa e Medio oriente si incontrano nella splendida cornice del Palazzo della Borsa Valori di Genova per confrontarsi su un tema di estrema attualità: la Cyber security. Negli ultimi anni, le reti elettriche, la mobilità e i trasporti sono state proiettati in una trasformazione tecnologica vertiginosa verso una intelligenza “distribuita” e controllata da remoto tramite sistemi informatici. L’industria ...

Ad Hazard Interessa il futuro di Conte : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Eden Hazard, prima di decidere e svelare il proprio futuro a breve e medio termine, vuole sapere esattamente cosa farà Antonio Conte e soprattutto se ha intenzione di restare ...

Calciomercato Inter - doppio movimento per il futuro : Calciomercato Inter – L’Inter pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo doppia mossa dei nerazzurri nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino sono finiti Nicolas Gonzalez e Jonathan Bamba. Il primo è un attaccante argentino classe ’98 dell’Argentinos Jrs, valutazione di 10 milioni di euro, il secondo è un esterno d’attacco classe ’96 con il contratto in ...

Mediaset - P.S.Berlusconi : futuro sarà partnership Internazionale : Cologno Monzese , MI, , 7 giu. , askanews, Il futuro di Mediaset 'è trovare delle strade di sviluppo internazionale', anche attraverso delle partnership con grandi gruppi, 'è una strada obbligata per ...

Mediaset - P.S.Berlusconi : futuro sarà partnership Internazionale : Cologno Monzese , MI, , 7 giu. , askanews, - Il futuro di Mediaset "è trovare delle strade di sviluppo internazionale", anche attraverso delle partnership con grandi gruppi, "è una strada obbligata ...

Balotelli risponde al ministro dell’Interno : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini“. risponde così, con tono alquanto sarcastico, Mario Balotelli alle domande sul proprio futuro e sulle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di consegnare all’attaccante la fascia di capitano della Nazionale. L'articolo Balotelli risponde al ministro dell’Interno: “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” ...

Calciomercato Napoli - arriva il portiere del futuro : beffa per l’Inter : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’accordo tra il club nerazzurro e lo Zorya era stato ...

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Carnevali allo scoperto : in arrivo offerte di Inter - Lazio e Roma : Politano e Berardi potrebbero lasciare il Sassuolo in estate, così come Acerbi alla ricerca di una grande occasione dopo il ‘flop’ al Milan Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe ...

MotoGp – Morbidelli - la gara del Mugello e un futuro al fianco di… Lorenzo : “sarà Interessante e figo” : Franco Morbidelli mette da parte i problemi del team e si sforza di pensare solo al weekend di gara: le sensazioni del giovane italiano in vista della gara del Mugello Momento complicato in casa Marc VDS. Il team potrebbe non gareggiare più in MotoGp dal prossimo anno, a causa dei problemi finanziari e della diatriba tra Bartholemy e van der Straten. I piloti comunque provano a lasciare lontano dalla pista le problematiche che riguardano il ...

MotoGp Italia - Iannone : «Il mio futuro con Suzuki si Interromperà al termine del 2018» : SCARPERIA - La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata la conferma. Andrea Iannone nel 2019 non sarà più un pilota della Suzuki. Lo ha annunciato lo stesso abruzzese in conferenza prima del weekend ...

Educazione ed Interpretazione Ambientale : a Messina si programma il Futuro dopo il Laboratorio Entomologico all’Istituto di Agraria : 1/6 ...

Montelupo Fiorentino (FI) : 26ª edizione di Cèramica – Festa Internazionale della Ceramica - tra design - tradizione e ipotesi sul futuro prossimo : La Ceramica parla. Racconta storie materiche attraverso forme morbide o squadrate e incanta lo sguardo che non si ferma alla funzione immediata dell’oggetto ma, al contrario, scava nel suo passato per scoprire uno stretto legame con la realtà e con l’arte di cui è espressione. Già nel Cinquecento, Montelupo Fiorentino – a circa 30 chilometri da Firenze – era un centro di riferimento per la realizzazione dei piatti e degli oggetti di nobili ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Programmato futuro con Icardi - ma la sua permanenza non dipende da noi' : ... ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi - ha riportato la Gazzetta dello Sport - Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c'è ...

Inter - l’ad Antonello svela il futuro di Mauro Icardi : “la società punta fortemente sul proprio capitano” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del futuro di Icardi, sottolineando come il club farà di tutto per trattenerlo L’Inter ha tutte le intenzioni di trattenere Mauro Icardi, a sottolinearlo è l’amministratore delegato Antonello a margine dell’evento ‘ReportCalcio 2018’ andato in scena oggi in FIGC. Icardi – LaPresse/Spada Il dirigente nerazzurro ha parlato dell’importanza che ...