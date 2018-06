Inter | guai dal Fair play finanziario | il comunicato del club nerazzurro

Calciomercato - l’Inter trema : Wanda Nara fa le bizze - difficile il rinnovo per Icardi. Scambio con Higuain? : Calciomercato INTER- Si complica inesorabilmente la trattativa tra l’Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto. Le due parti stanno discutendo e cercando di trovare una quadra ma non sarà facile: i pretendenti per l’attaccante argentino non mancano e la moglie-manager dell’argentino Wanda Nara, “spara” alto. La prima offerta dell’Inter prevede un accordo fino a giugno 2023 con ingaggio da 6,3 milioni a stagione, a ...

Juventus-Inter - scambio Icardi-Higuain : c’è il sì di Spalletti e Allegri : Juventus-Inter, SACAMBIO Icardi-Higuain- Arriva il primo sì sul potenziale scambio di mercato tra Juventus e Inter per quel che riguarda Icardi e Higuain. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, sarebbe arrivato il sì di Spalletti e Allegri. Il tecnico nerazzurro avrebbe aperto totalmente all’addio del suo capitano considerando l’arrivo di Higuain e un guadagno […] L'articolo ...

Scambio Icardi-Higuain? Quelle mosse di Juve e Inter : L'asse Juventus-Inter è bollente. A rivelarlo è il quotidiano sportivo Tuttosport . In prima pagina infatti riporta la svolta nello Scambio che porterebbe a Torino l'attaccante Mauro Icardi e a Milano ...

Scambio Icardi Higuain/ Inter e Juventus - Allegri e Spalletti darebbero il via libera : affare vicino? : Scambio Icardi Higuain: Inter e Juventus, Allegri e Spalletti darebbero il via libera. L'affare adesso è più vicino? Restano a dire il vero molti nodi(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Juve-Inter : due sì a Icardi per Higuain : Il mercato in attacco della Juventus ruota attorno a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è in vendita (base d'asta 60 milioni di euro) e strizza l'occhio alla Premier League inglese. --LONDON CALLING - Sulle sue tracce c'è il Chelsea, che non ha ancora preso una decisione sull'allenatore. A oggi in panchina c'è ancora Antonio Conte (che sogna il Real Madrid), ma non è ancora tramontata la trattativa con Maurizio Sarri, nonostante le ...

La Juve pressa Icardi e l'Inter pensa a Higuain. Emre Can a Torino : c'è la data : Mauro Icardi è partito nel pomeriggio per le vacanze a New York , senza sciogliere i dubbi sul suo futuro. Le voci di un interessamento da parte della Juventus hanno iniziato a circolare da domenica e ...

Toni vota sì allo scambio Higuain-Icardi tra Juve e Inter : Le parole di Toni a Tuttosport: scambio tra Icardi e Higuain per Inter e Juventus? Ecco cosa ne pensa l'ex campione del mondo

Mercato - per bookie più Chelsea che Inter per Higuain : Qualcuno dice che andrà al Milan, che cerca un centravanti di peso. Qualcun altro invece non esclude che possa finire all’Inter, in un possibile scambio tutto argentino con Mauro Icardi. Si accettano scommesse sul futuro di Gonzalo Higuain destinato, si dice, a lasciare la Juve per via del suo difficile rapporto con Allegri. Al contrario degli ultimi rumors, però, i bookmaker optano per un altro anno a Torino: sul tabellone Sisal ...

Mauro Icardi alla Juventus?/ Scambio con Higuain? Bergomi : "Deve diventare una bandiera dell'Inter!" : Mauro Icardi alla Juventus? Niente smentite secche dall'Inter: lo Scambio con Higuain si può fare davvero? Trattativa difficilissima ma con spiragli...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:52:00 GMT)

Moratti su scambio Icardi-Higuain : "Spero che Icardi rimanga all'Inter Altrimenti - meglio darlo alla Juve" : La possibile trattativa tra Juventus e Inter , che porterebbe Icardi alla Juventus e Higuain più una cifra che si aggira sui 50 milioni, sta infiammando il calciomercato e gli animi dei tifosi. Sull'...

Milan-Inter-Juve - che giro di punte : il caso Lewandowski tra Icardi e Higuain : Eppure tutto ciò non basta a frenare le indiscrezioni: la Gazzetta dello Sport fa comunque dei nomi importantissimi per i rossoneri come quelli di Immobile , Lazio, , Morata , Chelsea, , Werner , ...

Inter-Juventus - Moratti conferma il clamoroso scambio Higuain-Icardi : scambio Higuain-Icardi – Sembrava una voce destinata a non avere conferma, adesso l’ex presidente dell’Inter Moratti apre ad un possibile scambio tra Higuain-Icardi: “Icardi è un giocatore in costante crescita e il suo vero potenziale non lo conosciamo ancora – ha detto nell’intervista a “FcInterNews” -. Di conseguenza c’è molta curiosità verso quel che ancora può diventare, certamente più ...