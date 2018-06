Inter - batosta dall’Uefa : “rosa ridotta in Champions ed il calciomercato…” : Inter, arrivano brutte notizie dall’Uefa in merito al settlement agreement che avrà ripercussioni anche sulla prossima Champions League “FC Internazionale Milano prende nota di quanto comunicato dalla UEFA nella giornata odierna: il break-even per la stagione 2016-2017 è stato raggiunto, resta in vigore il settlement agreement fino a giugno 2019 e permarranno le restrizioni per la rosa delle competizioni europee a 22 giocatori, oltre alla ...