Insulti social dopo la sconfitta contro McDonald | Andreas Seppi pubblica i messaggi dei

Anthony Bourdain suicida - Insulti per Asia Argento sui social : «Non ti senti in colpa?» : Non solo il dolore per il suicidio del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, trovato impiccato in una stanza d'albergo in Francia. Adesso Asia Argento deve affrontare anche gli insulti che in queste ore stanno circolando sui social dopo le foto scattate a Roma con il giornalista francesce Hugò Clement, più giovane di 17 anni.--L'attrice è stata paparazzata da Rino Barillari durante una nottata trascorsa in un locale di Campo De Fiori tra ...

Anthony Bourdain suicida - Insulti per Asia Argento sui social : 'Non ti senti in colpa?' : Decine e decine di commenti al vetriolo sono arrivati da tutto il mondo. 'Bourdain era la tua roccia anche quando tu e Hugo stavate cantando insieme a Roma? Forse hai 2 rocce?', scrivono. Che ne dici ...

Anthony Bourdain suicida - Insulti per Asia Argento sui social : 'Non ti senti in colpa?' : Decine e decine di commenti al vetriolo sono arrivati da tutto il mondo. 'Bourdain era la tua roccia anche quando tu e Hugo stavate cantando insieme a Roma? Forse hai 2 rocce?', scrivono. Che ne dici ...

Insulti a Liliana Segre - vergogna social : "Quando ti ritroverai una porta sfondata, cassetti ribaltati per aria, e derubata di tutto, soprattutto dei ricordi, cambierai idea". " Sicuramente l'abitazione della Segre non è mai stata 'visitata' ...

Odio social dopo il post. L'appello del legale : 'Stop a Insulti e minacce' : Ma non è escluso che fra le partecipanti alla festa balzate, loro malgrado, alla ribalta della cronaca, ci sia chi intende agire per vie legali. E.D.

Imola - Insulti omofobi all'insegnante. Altre sospensioni e lavori socialmente utili : Imola, 1 giugno 2018 " sospensioni tra i 7 e i 14 giorni e lavori socialmente utili. Sono queste le punizioni per i quattro ragazzi identificati come responsabili di comportamento omofobo ai danni di ...

Offese e Insulti social a Mattarella : ci sono tre indagati : sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo che ha aperto un'inchiesta dopo le Offese e le minacce via social al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. ...

Mattarella - minacce e Insulti sui social : la polizia postale avvia un monitoraggio : “Muori bruciato vivo“, “Comunista schiavo di Bruxelles”, “Mafioso di merda, da fucilare subito”. C’è davvero di tutto tra gli insulti e le minacce di morte rivolte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Colpevole, secondo gli autori dei post su Facebook e Twitter, di aver impedito la nascita del governo Cinquestelle-Lega e, per questo, “Ipocrita antitaliano” e “venduto come ...

Insulti a Mattarella sui social - la polizia postale avvia monitoraggio - : L'obiettivo è segnalare all'autorità giudiziaria tutti i comportamenti e le dichiarazioni contro il presidente della Repubblica in cui si configurino reati perseguibili d'ufficio. Tra i violenti ...

Sui social sostegno a Mattarella ma anche Insulti. La Lega ai sindaci : "Via la foto del Presidente dagli uffici" : social divisi sulla decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre sono tanti quelli che manifestano il loro sostegno al Capo di Stato ci sono anche tantissimi che gli rivolgono messaggi di odio e di insulto.sindaci e amministratori lombardi togliete le foto di Sergio Mattarella dai vostri uffici. E' l'invito che arriva dalla Lega dopo che il 'no' del capo dello Stato a Paolo Savona al ministero dell'Economia ha bloccato la ...

“Ma che fa!”. Con l’abito bianco e il web la asfalta. A 27 anni si presenta all’altare con questo splendido vestito da sposa - ma succede l’impensabile. Insulti a non finire sui social. Ma perché tutto questo astio? Ecco cosa si nasconde dietro questa foto : Bouquet in mano, lungo abito bianco con velo e, a braccetto con il papà, ha sfilato lungo la navata della concattedrale di Barletta, Bari, di fronte a familiari e amici seduti nei banchi. Un matrimonio in piena regola, almeno all’apparenza. Già, all’apparenza, perché Carmen D’Agostino, 27enne lucana, non si è sposata con il fidanzato come si potrebbe pensare guardando le foto che in breve tempo hanno fatto il giro della ...

Ex personal trainer di Amici faceva prostituire clienti - Insulti sulla pagina social : di Veronica Cursi 'Ecco alcuni estratti di una meravigliosa estate'. Marco Castellan o, il 46enne personal trainer romano arrestato venerdì dopo le accuse di sfruttamento della prostituzione, aveva ...

Ex personal trainer di Amici faceva prostituire clienti : Insulti sulla sua pagina social : di Veronica Cursi 'Ecco alcuni estratti di una meravigliosa estate'. Marco Castellan o, il 46enne personal trainer romano arrestato venerdì dopo le accuse di sfruttamento della prostituzione, aveva ...

Roma - ragazzo gay pestato da una baby gang all'Eur : 'Hanno rubato le password dei miei social e scritto Insulti omofobi' : pestato da un branco di minorenni , che lo hanno colpito a bastonate, per rubargli il cellulare. E questo nell'indifferenza di chi ha assistito alla scena. La vittima dell'aggressione si chiama ...