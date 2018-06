Instagram e Facebook si migliorano dandosi allo shopping

Instagram : shopping in Storie e video lunghi - Facebook corre ai ripari? : Instagram sta cambiando e lo fa nella direzione di Facebook, ormai è da tempo che ogni modifica è indirizzata allo shopping e a combattere la fuga dei ragazzi dal social blu. Per questo, oltre alla possibilità di fare acquisti direttamente dalle Storie, il 20 giugno saranno annunciati i video di lunga durata. Instagram tenta di recuperare su YouTube Adolescenti in fuga da Facebook direzione YouTube e Mark Zuckerberg corre immediatamente ai ...

Giuseppe Conte : ecco i profili ufficiali su Facebook - Twitter e Instagram del premier incaricato : Meno di 24 ore dopo aver ricevuto l’incarico da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha debuttato in rete. Gli account ufficiali sono gestiti dallo staff, che per il momento è quello del Movimento 5 stelle. I profili ufficiali sono: Twitter (@GiuseppeConteIT), Instagram (GiuseppeConte_ufficiale), Facebook (GiuseppeConte64). Tutti i nuovi canali sono stati validati e verificati (hanno ricevuto la spunta blu). Nonostante fosse stato ...

Facebook/ Allena l'intelligenza artificiale con le foto dei gattini su Instagram : I sistemi di riconoscimento di Facebook hanno sviluppato il riconoscimento delle immagini postate su Instagram grazie agli hashtag, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:56:00 GMT)

Il premier incaricato Giuseppe Conte sbarca su Instagram e Facebook. Su Twitter spopola l'account fake : Su Instagram, dal 23 maggio, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato Giuseppe Conte(GiuseppeConte_ufficiale), con tanto di 'spunta blu'. Questo contrassegno, infatti, assicura che non si tratta di un falso. Per il momento, appaiono una manciata di foto del professore nei suoi primi appuntamenti ufficiali: il primo post lo ritrae mentre parla al Quirinale, il secondo mentre stringe la mano al presidente della Camera Roberto ...

Facebook testa la “Visualizzazione griglia” ed è subito Instagram : Se ne scopre sempre una. L’attuale modalità con la quale vediamo i post di Facebook del nostro profilo si chiama “Visualizzazione lista”. Dormiremo sonni tranquilli anche stanotte. Nella versione desktop del social network però, è comparsa un’opzione di vista diversa, che si chiama “Visualizzazione griglia”. Cliccando, si ottiene un’esposizione dei post tutti quadrati (ricorda niente?), che diventano ...

Premier League - i calciatori preferiscono Instagram a Facebook : Nel massimo campionato inglese i giocatori utilizzano maggiormente Instagram rispetto a Facebook, e sono spesso più seguiti dei rispettivi club di appartenenza. L'articolo Premier League, i calciatori preferiscono Instagram a Facebook è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

WhatsApp - Festa della Mamma 2018 : i messaggi di auguri più simpatici e le migliori GIF WhatsApp - Facebook e Instagram : Festa della Mamma 2018, i messaggi di auguri classici e simpatici e le migliori GIF per WhatsApp, Facebook, Instagram, foto: Pinterest WhatsApp, Festa della Mamma 2018: i messaggi di auguri più ...

WhatsApp - possibile vedere i video di Facebook e Instagram nelle chat : A differenza del passato, i video saranno caricati come anteprima direttamente in chat e potranno essere visti in streaming. Come detto, grazie al PiP, il video potrà essere aperto e visualizzato in ...

Come guardare video Facebook e Instagram su WhatsApp. E tutte le altre novità : Il passaggio da un’app all’altra diventa sempre più veloce. L’ultima grande novità in arrivo con l’aggiornamento di WhatsApp è la possibilità di guardare i video di Instagram e Facebook in tempo reale: ogni volta che qualcuno ci invierà via chat un video da una delle due piattaforme si potrà infatti avviare direttamente e non servirà più chiudere l’una per passare all’altra. LEGGI ANCHEInstagram: Come ...

Maki è un client multisocial leggero e fluido per Facebook - Twitter e Instagram : Maki è un'applicazione client che permette di gestire Facebook, Twitter e Instagram in un'unico ambiente e in modo più fluido risparmiando sul consumo della batteria e consente di accedere alle notifiche e ai messaggi in qualsiasi app tramite la QuickBar, scegliere tra 11 temi con due stili notturni, salvare le pagine preferite nei segnalibri e proteggere l'acceso con codice o impronta digitale. L'articolo Maki è un client multisocial leggero e ...

Facebook - oltre a realtà virtuale e notizie affidabili - punta alla monetizzazione in Messenger - Instagram - e WhatsApp : oltre a ciò, sarà varata la nuova app 'Oculus Venue' , per Gear VR e Oculus Go, , che consentirà di guardare in compagnia , virtuale, s'intende, , spettacoli , come il Gotham Comedy Club, , concerti ,...