Instabilità politica brucia 5 miliardi

Fmi : l'Italia accelera - ma attenzione all' Instabilità politica : Il World Economic Outlook (Weo), il rapporto sull'economia globale redatto dal Fondo monetario internazionale (Fmi), mostra un'economia mondiale in continua crescita.Il rapporto, stilato in occasione degli Spring Meetings, che sono in corso a Washington, mostra uno slancio economico generale iniziato verso la metà del 2016 e sostiene che nel 2018 e nel 2019 "le economie avanzate continueranno a espandersi oltre i loro potenziali tassi di ...

Lula colpevole - Lula capro espiatorio. In Brasile l’Instabilità politica presta il fianco alla violenza : Per quanto la politica possa interessarmi e, nonostante tutto, affascinarmi, non sono un politologo. Opero nel sociale, quello sì. E la mia attività di cronista è qui che si espleta e trova materiale che, magari, forse, può essere di interesse anche per qualcun altro. Lula si è beccato 12 anni e un mese per corruzione passiva e riciclaggio di denaro. Naturalmente, come qualsiasi altro essere umano, fa di tutto per non essere ficcato ...