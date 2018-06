: #Inquinamento da #Gela a #Ilva, 12 mila morti in 8 anni - Agenzia_Ansa : #Inquinamento da #Gela a #Ilva, 12 mila morti in 8 anni - Agenzia_Ansa : Siti inquinati, +9% di tumori maligni in bambini e ragazzi - RaiNews : Inquinamento da Gela a Ilva, 12 mila morti in 8 anni. Lo dice il rapporto Sentieri (Istituto Superiore Sanità), in… -

Dalle miniere del Sulcis,all'Ilva,dalle raffinerie di Gela passando per Casal Monferrato imbiancata dall'Eternit, la mortalità per la popolazione residente è superiore del 4-5% sulla popolazione in generale. Così uno studio del ministero della Salute su 45 siti di interesse nazionale o regionale. Il campione osservato dal 2006 al 2013 in 319 comuni a "rischio ambientale" ha registrato un eccesso di mortalità pari 11.992 persone di cui 5.285 per tumori e 3.632 per malattie del'apparato cardiocircolatorio.(Di mercoledì 13 giugno 2018)