Inquinamento | 12mila morti in 8 anni

Allarme Inquinamento da Gela all'Ilva : 12mila morti in otto anni : L'Istituto superiore di sanità ha preso in esame 45 siti contaminati da amianto, raffinerie o industrie chimiche e metallurgiche

Inquinamento industriale - da Gela all'Ilva : 12mila morti in 8 anni per tumori e altre malattie : Vivere vicino a raffinerie o industrie chimiche e metallurgiche inquinanti provoca un rischio di morte più alto del 4-5% rispetto alla popolazione generale. E questo, in un periodo di 8 anni, si è ...