Incendi boschivi | la Uil | ' Troppe anomalie tra Vigili del Fuoco e Regione'

Protezione Civile e Incendi boschivi : avviso pubblico per selezionare volontari : La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia prende parte al progetto europeo di costituzione di moduli di Protezione Civile per la risposta alle emergenze di carattere internazionale, mettendo a ...

Incendi boschivi : la Sardegna “è sempre pronta” : ”La Sardegna è sempre pronta in tema di ant Incendi boschivi ”: lo ha spiegato all’Adnkronos l’assessore della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna , con delega alla Protezione civile, Donatella Spano. “La macchina di spegnimento è costantemente operativa ed entra subito in azione in caso di necessità tutto l’anno. Stagione dopo stagione investiamo sempre di più in prevenzione coinvolgendo tutti gli ...

Prefettura di Teramo - delineato piano lotta Incendi boschivi : Teramo - In Prefettura, già delineate le azioni migliorative in tema di lotta agli incendi boschivi e di interfaccia per la prossima stagione estiva. Rilevante la collaborazione dei cittadini per la salvaguardia del patrimonio boschivo e delle pinete costiere. Sono stati 27 gli incendi che hanno percorso le aree boscate di questa provincia (per estensione le seconde della regione Abruzzo dopo la provincia dell’Aquila) nella stagione estiva ...