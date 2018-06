In Repubblica Dominicana | se non è il paradiso | gli somiglia moltissimo

vanityfair

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Diciamolo subito: il «Mal dei Caraibi esiste». La conferma l’avrai solo al ritorno, ma il sospetto viene da subito. Soprattutto se il viaggio inizia con un aereo che lascia una Milano in cui fa fatica ad assestarsi la primavera e ti riporta a terra a Punta Cana, estremità orientale de la. Di fronte c’è Porto Rico, l’altra metà dell’isola è territorio di Haiti, la capitale Santo Domingo dista meno di due ore e mezza. La temperatura oscilla tra i 25 gradi e i 30. Se non è il, gli. E i dominicani lo sostengono anche in un cartellone – «Bienvenidos al paraíso» – che sovrasta le pareti dell’aeroporto. Manterranno la promessa? Il giorno dopo ci svegliamo all’alba causa jet leg: essere tra i primi a guardare il sole sorgere sulla spiaggia, vale il viaggio. La sabbia è bianchissima ed estremamente ...