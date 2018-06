In quella stretta di mano c' è il trionfo della Pop art

quella stretta di mano tra Savona e Mattarella ?"Buon lavoro ministro" : Il suo giuramento è forse quello più fotografato e più atteso nel salone del Quirinale. Paolo Savona ha giurato come ministro degli Affari europei. Il professore è arrivato al Quirinale accompagnato dalla moglie. Poi il giuramento nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. In questi giorni la sua eventuale nomina al Ministero dell'Economia era stato parecchio criticata, soprattutto dal Colle, per le sue posizioni euroscettiche. Poi la ...