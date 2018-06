In metro con un fucile ad aria compressa nascosto nei jeans | fermato dalla polizia

Maltempo - bomba d’acqua in Brianza : crolla un metro di controsoffitto nella stazione di Monza : bomba d’acqua a più riprese da questa mattina in Brianza, dove a partire dalle 11 circa un violento temporale con grandine si è abbattuto su gran parte della provincia e in particolar modo su Monza. A causa della forte perturbazione, alcuni centimetri di acqua in pochi minuti hanno letteralmente invaso le strade anche del centro storico e circa un metro di controsoffittatura della stazione di Monza e’ crollato, fortunatamente senza ...

Panico in metro - ubriaco attraversa i binari con il treno in arrivo : Attimi di paura nella metropolitana di Milano: un uomo ha messo a repentaglio la sa vita attraversando i binari della metro ad...

E3 2018 : metro Exodus protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…

Roma - «La metro continua a essere il mezzo migliore per spostarsi» : Per chi non può fare a meno della metropolitana è un giorno come un altro. «L'incidente di questa mattina? Si ho letto sui social qualcosa, ma poi avevo fretta e non ci ho pensato piu», racconta ...

Un venerdì nero qualsiasi - nella metro B di Roma. Un racconto : Ore 8.20, Metropolitana B di Roma, venerdì di giugno, l'ennesimo venerdì nero per i trasporti della capitale. Tra dieci minuti il servizio verrà sospeso, lo sciopero durerà fino alle 12:30. La gente si affretta a prendere gli ultimi convogli. C’è una insolita ressa sulla banchina, nulla di nuovo, film visto mille volte. I romani sono abituati a viaggiare in modalità carro ...

Di Maio alle imprese : “Ricetta per crescita è lasciarle in pace. Via lo spesometro - siete onesti fino a prova contraria” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace“. Sono le parole scelte da Luigi Di Maio per illustrare all’assemblea di Confcommercio il manifesto del governo Conte per gli imprenditori. “La mia grande preghiera al Parlamento che si avvia a partire con i suoi lavori presumibilmente entro la prossima settimana, è non bombardate i cittadini di ...

Milano - l’esperimento dello youtuber : finge insulti a coppia gay sulla metro. Ecco come reagiscono gli altri passeggeri : Lo youtuber Kiko.Co ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video che lui stesso definisce un “esperimento sociale”. Nella metropolitana di Milano ha finto di insultare una famiglia arcobaleno (le stesse non riconosciute dal neo ministro Fontana) composta da due uomini con il loro figlio. E con una telecamera nascosta ha filmato le reazioni degli altri passeggeri, che sono rimasti tutt’altro che ...

Giro del Delfinato 2018 - il Team Sky vince la cronometro a squadre. Kwiatkowski in giallo - Moscon secondo. Vincenzo Nibali in difficoltà : Il Team Sky ha vinto la cronometro a squadre del Giro del Delfinato 2018: la corazzata britannica ha coperto i 35 chilometri da Pont-de-Vaux a Louhans-Chateaurenaud con il tempo di 36:33.46 all’eccezionale media di 57.460 km/h. Prova eccezionale da parte dello squadrone che ha messo in strada tutte le sue doti nelle prove contro il tempo: gesto tecnico perfetto, ottima rotazione degli uomini, cambi perfetti, pronostico rispettato e ...

Roma : Controlli su metro - 10 arresti : Roma – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma proseguono mirati servizi a bordo delle linee e nelle fermate di scambio della Metropolitana. Questo per garantire maggiore sicurezza ad utenti e turisti in visita nella Capitale. In poche ore sono state arrestate 10 persone con l’accusa di furto. A bordo della Metro A i Carabinieri hanno arrestato un 37enne argentino e un 39enne cubano. Entrambi senza fissa dimora e con ...

Leggendo metropolitano spegne dieci candeline e apre i battenti con lo studioso statunitense Daniel C. Dennet : Nell'ultimo secolo, il ruolo della famiglia ha invece subito dei drastici cambiamenti all'interno del mondo industrializzato e tecnocratico. Alcuni sostengono che ciò rappresenti una crisi per i ...

Gattinara metronotte precipita con l'auto per dieci metri : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Gattinara metronotte precipita ...

Governo Conte : via Legge Fornero e spesometro - stop immigrazione Video : Come ben sappiamo l’Italia ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, dalle prese di posizione istituzionale, dall'insicurezza economica e della rabbia di molti cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma dopo 88 giorni di pura agonia è nato il nuovo Governo giallo-verde [Video], denominato il Governo del Cambiamento. In ...

