in edicola il numero di giugno di Wall Street Italia

Fq MillenniuM - in edicola un numero sullo “sballo”. Peter Gomez : “Numeri impressionanti - la guerra alle dipendenze è persa” : L’ecstasy degli studenti, l’eroina dei disperati, la coca di tutti i giorni. L’Italia è strafatta e alla politica non importa. Così un teenager su quattro usa stupefacenti e undici milioni di adulti prendono psicofarmaci. Ma la storia è piena di sballati, dall’oppio di Marco Aurelio all’Lsd di Kennedy. E Malvadi ci racconta Hitler e nazi-tossici Sabato 9 giugno in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 10 giugno solo FQ MillenniuM a € ...

È in edicola il nuovo numero di Wired dedicato alla contaminazione : Puntuale, ogni tre mesi, arriva nelle edicole Wired cartaceo, nel consueto formato bookazine a metà strada tra un libro e una rivista. Il numero estivo del 2018 è dedicato, come il Wired Next Fest, alla contaminazione. Come racconta il direttore Federico Ferrazza nel suo editoriale, la commistione tra digitale e analogico permea ormai le nostre vite, cancellando di fatto la distinzione tra il mondo il bit e quello in atomi. Sta a noi essere al ...

Fq MillenniuM in edicola con “Che cosa vi siete mangiati?” : il mensile festeggia l’anno di vita con un numero sul cibo : Il cibo è un’ossessione del nostro tempo. È piacere, business, moda, show. Ma anche ossessione salutista, sfruttamento dei lavoratori, truffe alimentari. Fq MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero in edicola da sabato 5 maggio racconta tutti questi aspetti, attraverso inchieste, approfondimenti, interviste, raccolte sotto il titolo “Che cosa vi siete mangiati?”. Il numero si apre con un’inchiesta ...

Sentenza Trattativa - sabato 21 aprile in edicola il numero speciale del Fatto : i protagonisti - le analisi - gli scenari : sabato 21 aprile numero speciale del “Fatto Quotidiano” sulla Sentenza Trattativa: i protagonisti, la rivincita del pm Nino Di Matteo, un’intervista ad Antonio Ingroia, le analisi di Marco Travaglio e Marco Lillo su Berlusconi e la nascita di Forza Italia, l’impatto sulla partita della formazione del governo. L'articolo Sentenza Trattativa, sabato 21 aprile in edicola il numero speciale del Fatto: i protagonisti, le analisi, gli ...